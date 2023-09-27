حظك اليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023 لجميع مواليد الأبراج الفلكية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل

مهنياً: راقب لشدة كل تحركاتك وتصرفاتك ولا تجرح تحد بكلامك وصراحتك ولا تعارض كي تعارض الأجواء ضعيفة لا تحمل أي خطأ أو خطوة غير مدروسة.

عاطفياً: صارح الشريك بما تنوي القيام به، لأنك قد تجد عنده الأفكار البنّاءة والفريدة في نوعها لكل ما يقلقك.

صحياً: إذا أحسست أنك منزعج ولا تشعر بالراحة قد يكون السبب تراكم التعب الجسدي والتوتر العصبي.

الثور

مهنياً: يوم جيد تمشي بشكل متناسق تطورات إيجابية وقدرات كبيرة تجعلك الأقوى يشتد الشوق والرغبة في تقديم عمل ناجح، تبدو المخيّلة غزيرة جداً فتعيش أحلاماً وأجواء خاصة وتخلق عالمك.

عاطفياً: الكلام اللطيف وحده لا يوصلك إلى أي مكان، فحاول أن تنظر إلى الأمور بجدية أكبر لتتمكّن من فرض وجودك على الشريك .

صحياً: خفف من حدة التوتر، وأرح أعصابك، وخذ الأمور بروية، ولن تكون إلا مرتاحاً.

الجوزاء

مهنياً: تعب ركض في كل الاتجاهات أجواء ثقيلة تحمل الكثير من المفاجآت المهنية وموجة من الانفعالات، أما إذا أردت تبديل موقفك في العمل، فحاول بذل المزيد من الجهد في الأيام القليلة المقبلة.

عاطفياً: عليك أن تكون رحب الصدر مع الشريك، وغضّ النظر عن تجاوزاته إذا كانت غير متعمدة.

صحياً: كن حريصاً على صحتك وابذل كل ما في وسعك لتبقى سليماً معافى.

السرطان

مهنياً: تمتلك قدرات كبيرة على التصرف وتقرر ما هو الأنسب لك مع وجود القمر في الحوت الصدي،ق كما يبشرك هذا اليوم بأخبار مفرحة ومفيدة جداً، فتشعر بمزيد من الاستقرار في العمل على المدى الطويل.

عاطفياً: تقرّر والشريك اتخاذ خطوات حاسمة بشأن العلاقة خوفاً على انهيارها في أي لحظة.

صحياً: التقلبات التي قد تطرأ على الصعيد المهني والعاطفي قد تصيبك بخيبة أمل، وتبقيك في وضع صحي غير مطمئن.

الأسد

مهنياً: حركة حماسة ويوم جيد تحت تاثيرات القمر من برج الحوت يجعلك حالماً ومأخوذاً بأمر قديم تعيش معه بعض الذكريات، ونجمك يلمع، وتقدّم نتائج أفضل على الصعيد المهني.

عاطفياً: الإخلاص هو عنوان الأيام المقبلة مع الشريك، وهذا يخلق بينكما أجواء من الراحة والسعادة.

صحياً: الخوف من الإصابة بالتهابات حادة لا يزال يسيطر على نفسيتك، لكن الأمر لا يتطلب الخوف إلى هذا الحد.

العذراء

مهنياً: يوم طويل حصصه للراحة والتحضير وكن دبلوماسي اكثر لكن لا تخش التعبير عن رأيك جهاراً إذا كنت مقتنعاً به، الخطأ مكلف لن يكون سهلاً.

عاطفياً: عليك اليوم قبل الغد مصارحة الشريك بما تفكر فيه، الصراحة تعبّد الطريق أمامك نحو خطوات مستقبلية.

صحياً: الحساسية التي تصيبك سنوياً في هذه الأيام لن تكون قوية بسبب قوة مناعتك.

الميزان

مهنياً: حظ كبير وطاقة مبدعة تقدمها لك الشمس من برجك ونجاحات بالجملة والنتائج مفرحة جداً، لكن تمهمل قبل اتخاذ قرارات عشوائية غير مضمونة النتائج.

عاطفياً: الشريك يصارحك برغبته في مساعدتك لمواجهة الظروف الصعبة التي تعترضك لتكون حاسماً في قرارات مصيرية، هنيئاً لكما.

صحياً: العمل أكثر من اللازم يعرضك للإصابة بالإرهاق، عليك التخفيف قدر المستطاع.

العقرب

مهنياً: يوم أكثر من ممتاز فأنت قدير على قلب الظروف لمصلحتك بعد وقت طويل من الانتظار، أحسم موقفك المتذبذب في العمل، لأن ذلك يكون في مصلحتك.

عاطفياً: مزيد من العطف والحنان تلمسه من الشريك، إنما لا تستغل طيبة قلبه لأنك قد تدفع الثمن غالياً.

صحياً: الالتحاق بأحد الأندية الرياضية والقيام بحمّام بخار وصونا يريحك كثيراً.

القوس

مهنياً: يوم هادىء بطيء الضوء احمر فلا تتخطى حدودك وحذار الأنجرار وراء الأحاسيس والأفكار السلبية حتّى لو شعرت بتحدّيات واستفزازات كبيرة من بعض الزملاء.

عاطفياً: لا تتسرّع في إلقاء اللوم على الحبيب واتهامه بما آلت إليه الأمور بينكما، فأنت تتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية.

صحياً: لا تتعب أعصابك وتنفعل بسبب أمور بسيطة لا تستحق منك ذلك.

الجدي

مهنياً: يوم جيد يقدم لك اكثر من هدية ومكافأة غير متوقعة لذلك كن أكثر جدية وانفتاحاً على التطورات الجديدة ، وكن أكثر مرونة في التعاطي مع المستجدات.

عاطفياً: سوء التفاهم مع الشريك يولد مضاعفات خطيرة، لذا، يفضل أن تأتي المعالجات هادئة ومتروية بعيداً عن تدخلات الآخرين.

صحياً: تجنب قدر الإمكان الناس السلبيين وأصحاب النيات السيئة أو من يؤثرون في نفسيتك سلباً.

الدلو

مهنياً: انتقال القمر إلى البيت الثاني يجعلك تحقق ارباح مالية ومكاسب معنوية في هذا اليوم الذي يحمل أجواء إيجابية وتكون عاملاً أساسياً في إبعاد الهموم والضغوط عن حياتك المهنية.

عاطفياً: يوم عاطفي بامتياز يرطب الأجواء وينعش الأوقات ويتحدث عن لقاءاءت عذبة، وتكون على استعداد لتتمكّن من مواكبة التطور المستجد في العلاقة.

صحياً: عصبيتك الزائدة تضعك في مواجهة غير مجدية مع الزملاء.

الحوت

مهنياً: انتقال القمر إلى برجك يساعد ويقدم لك فرصا كبيرة وافاقا جديدة لذلك استفد من الوضع لترويج منتوجات تعدّ من الكماليات، فإذا كنت تعمل في مجال الفن والأناقة والذوق، تستفيد من أجواء هذا اليوم لإطلاق جديد.

عاطفيياً: كن صريحاً مع الشريك لأنّ القدر دولاب، فقد تنقلب الأمور ضدك وتجد نفسكعاجزاً عن تحمّل ردات الفعل.

صحياً: تقرر ممارسة بعض الرياضات الصباحية التي تساعدك على خسارة الوزن.