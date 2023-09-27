الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل | تهمة جديدة تلاحق ترامب.. احتيال مالى وتضخم قيمة ثروته

دونالد ترامب
دونالد ترامب

اعتبر قاض في نيويورك، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب واثنين من أبنائه، هما دونالد جونيور وإريك، ارتكبوا "عمليات احتيال" مالية "متكرّرة" في العقد الأول من القرن الحالي بتضخيمهم قيمة الأصول المالية والعقارية لشركتهم "منظمة ترامب".

والقرار الصادر عن القاضي آرثر إنجورون يمثّل نكسة للرئيس السابق عشية انطلاق جلسات المحاكمة في هذه القضية المدنيّة الإثنين المقبل.

ورفعت المدعية العامة في نيويورك ليتيسيا جيمس دعوى مدنية ضدّ ترامب وابنيه بتهمة تقديمهم أرقاما "مضخّمة بشكل صارخ" لبنوك وشركات تأمين، مطالبة المدّعى عليهم بدفع تعويض يناهز 250 مليون دولار.

وقالت جيمس إن ترامب قام بتضخيم قيمة ثروته بمقدار 2.23 مليار دولار في تقاريره المالية التي قدمها للبنوك وشركات التأمين.

وأوضحت أن ترامب بالغ في تقدير قيمة منزله في مار إي لاغو بولاية فلوريدا، وشقته في "برج ترامب" في مانهاتن، ومختلف العقارات والممتلكات الأخرى الخاصة به.

نيويورك دونالد ترامب ترامب منظمة ترامب الرئيس الأميريكي شركات تأمين ولاية فلوريدا

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