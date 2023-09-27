عاجل.. قادة جيوش 30 دولة يجتمعون فى الهند لبحث التهديدات الصينية

مخاوف كبيرة برزت عقب الحرب الروسية الأوكرانية، لعل أبرزها تداعيات الصراع المحتدم على منطقة شرق آسيا، وانتقال المعركة إلى آسيا التي تضم أكبر عدد من السكان في العالم، لذا جاءت التحالفات العسكرية كترجمة لتلك المخاوف، وفي محاولة من الدول لتحصين نفسها ضد المخاطر..

جاء ذلك خلال تقرير ببرنامج “ملف اليوم” عبر قناة القاهرة الإخبارية.

الهند تستضيف أكثر من 30 دولة

أكثر من 30 دولة تستضيفها الهند في مؤتمر رؤساء جيوش منطقة المحيطين الهندي والهادئ، في الفترة بين الخامس والعشرين من سبتمبر والسابع والعشرين من الشهر ذاته، إذ يشارك قادة الجيوش الصديقة في هذا المؤتمر، وعلى رأس الدول المشاركة الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، بهدف تبادل وجهات النظر وتطوير التفاهم المتبادل بين الشركاء في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

القضايا ذات الاهتمام المشترك بين رؤساء جيوش الدول ستكون محور حديثهم الرئيسي الذي سيكون بمثابة منصة لتبادل الأفكار ووجهات النظر، بشأن الأمن وتعزيز السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وتطوير التفاهم والحوار المتبادل بين الشركاء في المنطقة ذاتها.

المؤتمر يأتي بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، اعتراف الولايات المتحدة رسميًا بجزر كوك ونيوي في المحيط الهادئ خلال استضافته قادة إقليميين في مسعى للحد من نفوذ الصين.