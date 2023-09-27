الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الولايات المتحدة تؤكد التزمها باستقلال تركمانستان وسيادتها

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التزام بلاده الدائم باستقلال تركمانستان وسيادتها وسلامة أراضيها.

جاء ذلك في بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية بمناسبة احتفال تركمانستان بالعيد الوطني اليوم الأربعاء.

وقال بلينكن إن بلاده تتطلع إلى العام الثاني والثلاثين من العلاقات الدبلوماسية كفرصة لمواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية، ومعالجة أزمة المناخ، وتعزيز الأمن الإقليمي، وتعزيز حقوق الإنسان.

وأضاف أن الصداقة مع تركمانستان تنعكس على العلاقات الشعبية بين البلدين بما في ذلك التبادلات التعليمية والثقافية، وبرامج اللغة الإنجليزية، والحفاظ على التراث الثقافي.

وخلص بالقول إنه مع استمرار نمو الشراكة الثنائية، فإنه يتطلع إلى التقارب بين شعبي البلدين في العام المقبل.

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تركمانستان العيد الوطني

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