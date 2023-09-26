الاهتمام بالبرامج التخصصية.. رئيس جامعة بورسعيد يكشف ماذا طلب الرئيس السيسى منهم؟

أشاد الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، باحتفالية يوم تفوق جامعات مصر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي أقيمت فى استاد هيئة قناة السويس، وشهدت تخرج دفعة 2023 للجامعات المصرية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة سي بي سي، إن تواجدنا في الاحتفالية كان مبهجًا جدًا، كان الحدث متكاملًا وتضمن لقاء سنويًا مع رؤساء الجامعات، وكان هذا اللقاء مهمًا جدًا بالنسبة لنا.

الرئيس أكد ضرورة الاهتمام بالبرامج التخصصية وسوق العمل

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أكد ضرورة الاهتمام بالبرامج التخصصية وسوق العمل، وجودة الخريجين، والدخول في التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، وأهمية الابتكار، وتشجيعه، معقبًا: "احتفالية يوم تفوق جامعات مصر حدث فريد ومتكامل".