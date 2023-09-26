رئيس جامعة قناة السويس: تكريم الرئيس السيسى لأوائل الجامعات حدث تاريخى

قال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إن اليوم كان تاريخيًا في تاريخ الجامعات المصرية كلها، حيث إنها أول نسخة لتكريم أوائل الجامعات المصرية، سواء الحكومية أو الأهلية أو الخاصة أو التكنولوجية، مردفًا: "النسخة الأولى بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، شرف ما بعده شرف".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو خليل، في برنامج "من مصر"، عبر قناة "CBC"، أنه يكتب في التاريخ شيئان أن دفعة 2023 أول دفعها يكرمها الرئيس السيسى، كما أن جامعة قناة السويس استضافت النسخة الأولى من التكريم والاحتفالية الكبيرة.

الرئيس السيسى متابع جيدًا لأحوال الوطن



وأكد أن الرئيس السيسى متابع جيدًا لأحوال الوطن بصفة عامة والجامعات والتعليم بصفة خاصة، متابعًا: "كلامه يوحي بمعرفته بكل تفاصيل الحياة الجامعية من وضع الأساتذة، للطلاب، للوضع الدراسى والمقررات والبرامج الدراسية وفرص العمل والوضع في السوق، واستهداف البرامج التي بها فرص عمل كثيرة ومتاحة".