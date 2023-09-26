محافظ الغربية يشهد فعاليات الاحتفال بالمولد النبوي بمسجد الأحمدي

أدى محافظ الغربية صلاة المغرب بمسجد الأحمدي احتفالًا بذكرى ميلاد سيد الخلق.

وشهد الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، عقب صلاة المغرب، احتفال مديرية الأوقاف بمناسبة ذكرى مولد النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، من داخل رحاب المسجد الأحمدي بطنطا.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، المهندس علي عبد الستار السكرتير المساعد، الشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف، الشيخ عبد اللطيف طلحة رئيس المنطقة الأزهرية بالغربية، ولفيف من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

وكيل “أوقاف الغربية” يُحيي ذكرى مولد المصطفى

وبدأ الاحتفال بتلاوة قرآنية للشيخ محمد يحيى الشرقاوي، ثم ألقى وكيل وزارة الأوقاف الشيخ خالد خضر كلمة تحدث فيها عن مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وسيرته العطرة والدروس المستفادة منها، وضرورة التأسي بخلقه الكريم في تعامل الناس مع بعضهم البعض، واتباع منهج النبي محمد في الوسطية والاعتدال والرحمة والتواضع.

وفي ختام كلمته، دعا وكيل وزارة الأوقاف المولى عز وجل، أن يعيد علينا هذه الأيام بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ مصر وأهلها، وأن يديم علينا الأمن والأمان، واختتمت الاحتفالية بتقديم ابتهالات دينية ومدائح نبوية قدمها الشيخ محمد جاد.

رحمى يقدم التهنئة لأهالي الغربية بهذه المناسبة العطرة داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة

ووجه محافظ الغربية الدكتور طارقراشد رحمى التهنئة لأهالي الغربية بهذه المناسبة العطرة، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة، قيادة وشعبا من كل مكروه وسوء، وأن يديم الفرح والسرور على الجميع.