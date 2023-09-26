الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل اليونايتد: أمرابط وماجواير وماونت أساسيون أمام بالاس في كأس الرابطة

أمرابط
أمرابط

كشف إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره كريستال بالاس مساء اليوم ضمن مباريات الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام كريستال بالاس

وشهد تشكيل اليونايتد العديد من التغييرات حيث يبدأ أساسيًا المغربي سفيان أمرابط، هاري ماجواير والتونسي حنبعل.

ويقود هجوم الفريق في لقاء اليوم بليستري، أنتوني مارسيال وجارناتشو بينما عاد ماسون ماونت من الإصابة للمشاركة أساسيًا.

تشكيل اليونايتد.. أمرابط وماجواير وماونت أساسيون أمام بالاس في كأس الرابطة

  • حراسة المرمى: أونانا
  • خط الدفاع: دالوت، فاران، ماجواير، أمرابط
  • خط الوسط: كاسيميرو، ماونت، حنبعل
  • خط الهجوم: جارناتشو، مارسيال، بليستري

واستعاد الشياطين الحمر نغمة الانتصارات بعد التفوق على بيرنلي بهدف دون رد على ملعب تيرف مور يوم الأحد، وذلك بعد سلسلة من الهزائم ما بين الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا. 

ونجح كريستال بالاس في عبور الدور الثاني بالتغلب على بليموث أرجايل برباعية لهدفين، وحتى الآن يظهر بصورة جيدة في الدوري الإنجليزي بعد أن حقق 8 نقاط في أول 6 مباريات حتى الآن. 

حصن أولد ترافورد الذي دام مع يونايتد على مدار الموسم الماضي تعرض لانتكاسة في مباراة برايتون الماضية بالبريميرليج، وستسعى كتيبة المدرب إريك تن هاج إلى مصالحة الجماهير عند مواجهة النادي اللندني وتحقيق الفوز مرة أخرى به.

 تجدر الإشارة إلى أن مباراة الفريقين ستتكرر الأسبوع المقبل ولكن هذه المرة لحساب الدوري الإنجليزي الممتاز وأيضًا على مسرح الأحلام.

ماونت أمرابط ماجواير مانشستر يونايتد بالاس

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