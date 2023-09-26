الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

خريطة الموسم الغنائى| نجم الجيل يواصل طرح “هرمون السعادة”.. وأصالة تعود بـ"لحقت نفسى"

نجوم الغناء
نجوم الغناء

يشهد موسم الغناء في الوقت الحالي انتعاشة كبيرة لكبار نجوم الغناء والطرب والذين يستعدون لطرح أحدث أعمالهم الغنائية للجمهور خلال الفترة المقبلة.

ويطرح نجوم الطرب والغناء الفترة المقبلة أعمالًا جديدة متنوعة بين الألبومات الغنائية الكاملة والأغنيات السنجل.

ويرصد "الدستور" في التقرير التالي تفاصيل الأعمال الغنائية الجديدة.

تامر حسني - ألبوم هرمون السعادة

يستكمل النجم تامر حسني على مدار الأشهر المتبقية من العام، طرح أغنيات ألبومه الجديد "هرمون السعادة" والذي طُرح منه الفترة الماضية، 3 أغنيات وهس "هرمون السعادة"، و"أنا غالي أوي في عين نفسي"، و"حوا".

وكشف تامر حسني، عن سبب تأخر طرح أغاني ألبومه الجديد عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وكتب: "صباح الفل على أجمل ناس لكل الحلوين اللي بيسألوا على باقي الألبوم أنا قسمت الألبوم السنة دي على السنة كلها يعني في أغاني نزلت في وقت معين وأغاني هتنزل في أوقات تانية عشان نفضل مع بعض طول السنة إن شاء الله".

أصالة - ألبوم "لحقت نفسي"

وتعود النجمة أصالة من جديد بطرح ألبوم غنائي كامل مطلع شهر أكتوبر المقبل ويحمل اسم "لحقت نفسي" وفي تجربة جديدة تطرح أصالة الألبوم على جزأين ويضم الجزء الأول 6 أغنيات.

ومن المقرر أن تطرح أصالة أغنيات ألبوم بشكل منفرد كل أغنية على حدة، وتبدأ يوم 1 أكتوبر المقبل بأغنية تحمل اسم "مارس أبريل" وتعاونت فيها مع كل من الشاعر الغنائي محمود عليم والملحن نور عزالعرب، والموزع الموسيقي أحمد المغربي.

المطرب دياب - أغنية "هروني بوس"

وانتهى المطرب دياب الفترة الماضية من تسجيل عدد من الأغنيات الجديدة المقرر طرحها لجمهوره بشكل متتالٍ على مدار الأشهر المقبلة.

ويستعد دياب لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "هروني بوس" ويطرحها غدًا الأربعاء عبر موقع يوتيوب ومختلف المنصات الغنائية الرقمية، وتعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي محمد النجار، والموزع الموسيقي حاتم عبدالعزيز الشهير بـ"توما"، والملحن محمد يحيى.

مسار إجباري - ألبوم "نص الحاجات"

وتواصل فرقة "مسار إجباري" طرح أغنيات ألبوم "نص الحاجات"، ومن المقرر أن تطرح الفرقة يوم الخميس المقبل أغنية ختام الألبوم بعنوان "آسف" والذي تم طرح 4 أغنيات منه، هي: نص الحاجات، شكرًا، بقيت غريب، بكلمة، والأغنيه الخامسة ستكون "آسف".

 أغنية "آسف" من كلمات الشاعر محمد البحيري وألحان هاني الدقاق وتوزيع الفرقة.

محمد رمضان

ويستعد النجم محمد رمضان لطرح أغنية جديدة الأيام المقبلة عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومختلف المنصات الغنائية الرقمية، ونشر مقطع فيديو ظهر فيه وهو داخل طائرته الخاصة ويغني أحدث أعماله الغنائية وعلق على الفيديو قائلًا: "القادم صادم".

أحمد جمال - أغنية سعادة بس

وانتهى المطرب أحمد جمال الفترة الماضية من تسجيل عدد من الأغنيات الجديدة المقرر طرحها لجمهوره على طريقة السنجل بشكل متتالٍ خلال الفترة المقبلة.

وقال جمال في تصريح سابق لـ"الدستور" إنه انتهى من تسجيل أكثر من أغنية تمهيدًا لطرحها خلال الفترة المقبلة بشكل متتالٍ، مشيرًا إلى أنه يستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان "سعادة بس" وهى تميل إلى اللون الرومانسى.

تامر حسني ألبوم هرمون السعادة أصالة لحقت نفسي أغنية هروني بوس محمد رمضان الغناء

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