الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بأسلوب كسر الباب.. حبس المتهمين بسرقة 7 شقق سكنية في المطرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة المطرية حبس عاطلين لسرقتهم الشقق السكنية بمنطقة المطرية بأسلوب كسر الباب، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال تحريات المباحث حول الواقعة والمتهمين.

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حبس عاطل بتهمة سرقة شقق فى مدينة نصر

تفاصيل ضبط المتهمين بسرقة الشقق السكنية 

وأقر المتهمون أمام جهات التحقيق المختصة بارتكابهم جرائم سرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب وتمكنوا من سرقة 7 شقق سكنية بذات الأسلوب بغرض التربح والكسب الغير مشروع.


ووردت عدة بلاغات لقسم شرطة المطرية من الأهالى تفيد بسرقة شققهم السكنية بأسلوب كسر الباب وباجراء التحريات الأمنية الخاصة بالوقائع واستخدام التقنيات الحديثة تم تحديد هوية أحد المتهمين وأقر بإرتكابه الواقعة وارشد على شريكة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق

نيابة المطرية الشقق السكنية التحريات الأمنية المتهمين شرطة المطرية

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