الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمد رمضان يشوق جمهوره لـ أغنيته الجديدة: "القادم صادم" (فيديو)

محمد رمضان
محمد رمضان

شوّق النجم محمد رمضان جمهوره لأحدث أعماله الغنائية المقرر طرحها خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي إنستجرام.

 

ونشر محمد رمضان مقطع فيديو ظهر فيه وهو داخل طائرته الخاصة ويغني أحدث أعماله الغنائية وعلق على الفيديو قائلًا: "القادم صادم".

 

 

ومن المقرر أن يطرح محمد رمضان الأغنية الجديدة والتي لم يكشف عن اسمها عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومختلف المنصات الغنائية الرقمية وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.
 

فيلم "أسد أسود"

ويواصل النجم محمد رمضان تحضيرات فيلمه السينمائي الجديد الذي يحمل اسم "أسد أسود" وهو من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج محمد دياب، ومن المقرر أن يبدأ في تصوير أول مشاهده بالعمل الفترة القليلة المقبلة.

 

جعفر العمدة 2

على جانب آخر، قرر محمد رمضان الخروج بشكل رسمي من السباق الرمضاني 2024 وذلك بعدما أعلن عن تأجيل الجزء الثاني من مسلسل جعفر العمدة إلى موسم رمضان 2025 لتكون المرة الأولى التي يغيب فيها النجم محمد رمضان عن السباق الرمضاني منذ سنوات طويلة. 

 

مسلسل "جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان، زينة، إيمان العاصي، منة فضالي، مي كساب، هالة صدقى، أحمد داش، فريدة سيف النصر، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد، سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، عماد صفوت، طارق النهرى، أحمد عبدالله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى - جوهر.

النجم محمد رمضان محمد رمضان يوتيوب فيلم أسد اسود جعفر العمدة 2

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