البلغار المتهمون بالتجسس لصالح روسيا يمثلون أمام محكمة فى لندن

مثل خمسة مواطنين من بلغارية أمام محكمة في لندن بتهمة التجسس لصالح روسيا بالتعاون مع المدير التنفيذي السابق لشركة Wirecard الألمانية التي انهارت جراء الحرب، والمطلوب من قبل الإنتربول، وفق الجارديان البريطانية، حيث تم اتهام أورلين روسيف 45 عامًا وبيزر جامبازوف 41 عامًا وكاترين إيفانوفا 31 عامًا وإيفان ستويانوف 31 عامًا وفانيا جابيروفا 29 عامًا بالتآمر لجمع معلومات تهدف إلى أن تكون مفيدة بشكل مباشر أو غير مباشر لروسيا لغرض يلحق الضرر بالأمن القومي، وسلامة ومصلحة الدولة خلال الفترة من 30 أغسطس 2020 إلى 8 فبراير 2023.

واستمعت محكمة وستمنستر إلى أنه تم القبض على المتهمين الخمسة في فبراير من هذا العام لارتكابهم جرائم جنائية بموجب قانون الأسرار الرسمية، بما في ذلك التآمر للتجسس.

شبكة منظمة من المواطنين البلغاريين

يزعم أنهم كانوا جزءًا من شبكة منظمة من المواطنين البلغاريين بغرض مساعدة الدولة الروسية فيما يتعلق بالاختطاف المحتمل لبعض الأهداف.

كما أن المتهمين متهمون بالتآمر لجمع معلومات مع شخص آخر يعرف باسم جان مارساليك وآخرين غير معروفين.

كان مارساليك هو الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة معالج الدفع ومزود الخدمات المالية Wirecard، التي أعلنت عن إفلاسها في يونيو 2020، وأصدر الإنتربول مذكرة اعتقال بحقه.

وزعم الادعاء أن منزل روسيف في غريت يارموث تم استخدامه كمركز عمليات للتجسس، وأن جميع المتهمين الخمسة كانوا يعيشون في المملكة المتحدة بموجب الوضع المستقر في الاتحاد الأوروبي.

ومثل المتهمون أمام المحكمة من الحجز عبر رابط فيديو وتحدثوا فقط للتأكد من أسمائهم وتاريخ ميلادهم وعناوينهم. وقد تم حبسهم احتياطيًا قبل جلسة استماع في أولد بيلي في 13 أكتوبر.

وفي هذا الشهر، أفيد أن روسيف ودزامبازوف وإيفانوفا عاشوا في المملكة المتحدة لعدة سنوات في سلسلة من العقارات في الضواحي وقاموا بمجموعة متنوعة من الوظائف.