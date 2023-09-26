الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البلغار المتهمون بالتجسس لصالح روسيا يمثلون أمام محكمة فى لندن

التجسس
التجسس

مثل خمسة مواطنين من بلغارية أمام محكمة في لندن بتهمة التجسس لصالح روسيا بالتعاون مع المدير التنفيذي السابق لشركة Wirecard الألمانية التي انهارت جراء الحرب، والمطلوب من قبل الإنتربول، وفق الجارديان البريطانية، حيث تم اتهام أورلين روسيف 45 عامًا وبيزر جامبازوف 41 عامًا وكاترين إيفانوفا 31 عامًا وإيفان ستويانوف 31 عامًا وفانيا جابيروفا 29 عامًا بالتآمر لجمع معلومات تهدف إلى أن تكون مفيدة بشكل مباشر أو غير مباشر لروسيا لغرض يلحق الضرر بالأمن القومي، وسلامة ومصلحة الدولة خلال الفترة من 30 أغسطس 2020 إلى 8 فبراير 2023.

واستمعت محكمة وستمنستر إلى أنه تم القبض على المتهمين الخمسة في فبراير من هذا العام لارتكابهم جرائم جنائية بموجب قانون الأسرار الرسمية، بما في ذلك التآمر للتجسس.

 

شبكة منظمة من المواطنين البلغاريين

txt

روسيا تكذّب الإعلان الأوكرانى حول مقتل قائد أسطولها فى البحر الأسود

يزعم أنهم كانوا جزءًا من شبكة منظمة من المواطنين البلغاريين بغرض مساعدة الدولة الروسية فيما يتعلق بالاختطاف المحتمل لبعض الأهداف.

كما أن المتهمين متهمون بالتآمر لجمع معلومات مع شخص آخر يعرف باسم جان مارساليك وآخرين غير معروفين.

كان مارساليك هو الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة معالج الدفع ومزود الخدمات المالية Wirecard، التي أعلنت عن إفلاسها في يونيو 2020، وأصدر الإنتربول مذكرة اعتقال بحقه.

وزعم الادعاء أن منزل روسيف في غريت يارموث تم استخدامه كمركز عمليات للتجسس، وأن جميع المتهمين الخمسة كانوا يعيشون في المملكة المتحدة بموجب الوضع المستقر في الاتحاد الأوروبي.

ومثل المتهمون أمام المحكمة من الحجز عبر رابط فيديو وتحدثوا فقط للتأكد من أسمائهم وتاريخ ميلادهم وعناوينهم. وقد تم حبسهم احتياطيًا قبل جلسة استماع في أولد بيلي في 13 أكتوبر.

وفي هذا الشهر، أفيد أن روسيف ودزامبازوف وإيفانوفا عاشوا في المملكة المتحدة لعدة سنوات في سلسلة من العقارات في الضواحي وقاموا بمجموعة متنوعة من الوظائف.

لندن روسيا بريطانيا بلغاريا المانيا

الأكثر قراءة

الزمالك يؤكد جاهزية حسام عبدالمجيد للمشاركة أمام أرتا سولار

الرئيس السيسى يستمع لمطالب خريجة بكت خلال مسيرة أوائل الخريجين (فيديو)

«الدستور» تكشف كيف دافع أمين عمر عن نفسه فى أزمة مباراة الزمالك؟

"نيرة جديدة".. شاب يقتل خطيبته السابقة بالخرطوش فى مصر الجديدة

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

أنقذ مصر من الإرهاب.. اصطفاف المواطنين أمام مكتب توثيق بولاق أبوالعلا لتوكيل السيسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

أيام محمد صالح

وائل لطفي

مشاكلنا بصراحة

ماجد حبته

هل تفوقت جامعات مصر؟

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

وزير شئون القدس: الاحتلال يستبيحنا بالاستيطان والمسجد الأقصى بالاقتحامات

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أحد حراس المسجد الأقصي.. وعشرات المستوطنين يقتحمون باحاته

صرخات الجنود والجثث والأسر.. صحفى إسرائيلى يروى ذكرياته عن حرب أكتوبر