الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا تكذّب الإعلان الأوكرانى حول مقتل قائد أسطولها فى البحر الأسود

روسيا
روسيا

بعد يوم من إعلان الجيش الأوكراني عن قتل قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود في ضربة صاروخية، نفت روسيا الواقعة، وظهر القائد "عبر الفيديو" خلال اجتماع مع وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويغو.

وكان الجيش الأوكراني قد أعلن، الإثنين، عن أنه قتل قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود، فيكتور سوكولوف، في ضربة الجمعة، على مقرّ البحرية في سيباستوبول في شبه جزيرة القرم.

وجاء الرد الروسي، الثلاثاء، عندما أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن أن قائد أسطول البحر الأسود الروسي الذي قالت كييف إنها قتلته.. يحضر اجتماعا.

وظهر قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود، فيكتور سوكولوف، الذي أعلن الجيش الأوكراني، الاثنين، أنه قتله الأسبوع الماضي، في صور وزّعتها وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء.

وفي فيديو لاجتماع بين وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، وعدد من القادة الروس، ظهر سوكولوف في أحد "النوافذ" في الفيديو.

وظهر المسئول في الصور بزيّ عسكري على شاشة كبيرة إلى جانب مسئولين عسكريين كبار آخرين خلال مشاركتهم في اجتماع عبر الفيديو، ترأسه وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

ولفت بيان، لا يذكر اسم المسئول، إلى أن الاجتماع جرى الثلاثاء.

أوكرانيا تعلن مقتل قائد الأسطول الروسى

وكان الجيش الأوكراني قد أعلن، الإثنين، عن أنه قتل قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود، في ضربة الجمعة، على مقر البحرية في سيباستوبول في شبه جزيرة القرم.

وقالت القوات الأوكرانية الخاصة على قناة على "تليجرام": "قُتل 34 ضابطًا بينهم قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود، فيكتور سوكولوف، بعد ضربة صاروخية".

وأضافت: "أُصيب 105 آخرون من المحتلّين، الأضرار في مبنى المقرّ لا يُمكن إصلاحها".

فيما كانت روسيا قد أعلنت عن أن عسكريًا واحدًا فقط في عداد المفقودين، بعد الهجوم الذي ألحق أضرارًا كبيرة بمقر البحرية الروسية في البحر الأسود.

ويعكس هذا الهجوم الصعوبات التي تواجهها أنظمة الدفاع الجوي الروسية في صدّ الضربات المنتظمة على شبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا في العام 2014 وتعتبرها قوات موسكو نقطة استراتيجية مهمة.

وتعهّدت أوكرانيا باستعادة كل أراضيها التي تحتلها موسكو، بما فيها شبه جزيرة القرم.

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