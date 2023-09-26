الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الدفاع الروسية": 17 ألف قتيل خسائر أوكرانيا فى سبتمبر

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم الثلاثاء، عن محصلة الخسائر الأوكرانية خلال الشهر الحالي، مشيرا إلى أن عدد القتلى من الجنود الأوكرانيين بلغ أكثر من 17 ألف قتيل، فيما قال الكرملين إن دبابة "أبرامز" ستحترق مثل غيرها.

وقال سيرجي شويجو، في اجتماع لـوزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إن القوات الروسية تواصل الإجراءات النشطة في منطقة العمليات الخاصة لهزيمة العدو.

وتطرق "شويجو" إلى خسائر القوات المسلحة الأوكرانية خلال شهر سبتمبر الحالي، وقال إنها بلغت أكثر من 17 ألف شخص، وأكثر من 2.7 ألف وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية.

وأشار الوزير الروسي إلى أن من بين الآليات المدمرة 7 عربات مشاة قتالية أمريكية من طراز "برادلي"، ودبابتان ألمانيتان من طراز "ليوبارد" ودبابة بريطانية من طراز "تشالنجر".

توسيع السيطرة

وقال شويجو: "قامت القوات الروسية بتوسيع منطقة السيطرة بشكل كبير بالقرب من سينكوفكا وبتروبافلوفكا في اتجاه كوبيانسكي"، مضيفا أن الولايات المتحدة وحلفاءها يواصلون تسليح القوات المسلحة الأوكرانية، وأن كييف ترمي جنودا غير مدربين في هجمات لا معنى لها، مثل هذه الأعمال لا تؤدي إلا إلى دفع أوكرانيا نحو التدمير الذاتي.

 أوكرانيا تتكبد خسائر فادحة على طول خط التماس 

وأكد الوزير الروسي أن القوات المسلحة الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة على طول خط التماس بأكمله، نتيجة الاستهداف الناري الفعال من جانب القوات الروسية.

وقال إنه على الرغم من عدم تحقيق "الهجوم المضاد" لأي نتائج مهمة، فإن القيمين الغربيين على كييف لا يحيدون عن مبدأ "الأسلحة هي الطريق إلى السلام".

وأضاف أن وزارة الدفاع الروسية تعمل على زيادة القدرة القتالية للقوات المسلحة، بما في ذلك من خلال تأمين الأسلحة الحديثة وتحسين التدريبات.

وأشار إلى أن روسيا تعزز التدريب العملياتي والقتالي في شرق البلاد لحماية مصالحها على خلفية الخطوات الجديدة لواشنطن وحلفائها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

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