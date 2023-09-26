الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

7 لاعبين في قائمة منتخب الجودو ببطولة العالم للشباب

منتخب الجودو
منتخب الجودو

يستعد المنتخب الوطني للجودو للمشاركة في منافسات بطولة العالم للشباب، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 4 وحتى 7 أكتوبر المقبل في البرتغال.

وتضم قائمة المنتخب في البطولة كل من: يسري سامي – 60 كجم عمار أبو هاشم – 73 كجم علي عبد العال – 81 كجم عمر الرملي – 90 كجم فاطمة غانم – 63 كجم آية جاب الله – 78 كجم فرح شرف - +78 كجم.

وخاض المنتخب الوطني للجودو استعدادات قوية قبل المشاركة في بطولة العالم، من خلال معسكرات داخلية واحتكاكات قوية.

وتوج المنتخب الوطني للجودو مؤخرا بكأس البطولة الأفريقية للكبار التي أقيمت في المغرب. وحصد منتخبنا الوطني كأس البطولة بعد الفوز بـ 8 ميداليات بواقع 3 ذهبيات وفضيتين و3 برونزيات، بعد منافسة قوية مع منتخبات شمال أفريقيا وأبرزهم المغرب وتونس والجزائر. 

وجاءت ميداليات المنتخب كالتالي يسري سامي وزن 60 كجم – ميدالية ذهبية محمد عبد الموجود وزن 66 كجم – ميدالية ذهبية عمر الرملي وزن 90 كجم – ميدالية ذهبية عادل حمادة وزن 60 كجم – ميدالية فضية عبد الرحمن عبد الغني وزن 81 كجم - ميدالية فضية أحمد عبد الرحمن وزن 66 كجم – ميدالية برونزية عبد الرحمن محمد وزن 81 كجم - ميدالية برونزية أحمد فياض وزن 100 كجم – ميدالية برونزية وجاءت نتائج منتخب الجودو في بطولة أفريقيا للكبار، لتستمر سيطرة الجودو المصري على القارة السمراء، بعد حصد كأس بطولة الناشئين وكأس بطولة الشباب بـ31 ميدالية.

ومن جانبه قال مرزوق علي رئيس اتحاد الجودو المصري ونائب أول رئيس الاتحاد العربي، أن ما تحقق في البطولة الأفريقية للكبار التى أقيمت مؤخراً بالمغرب هو نتاج المجهودات المبذولة على جميع المستويات خلال الفترة الأخيرة. 

منتخب الجودو قائمة منتخب الجودو المقبل في البرتغال لمنتخب الوطني للجودو توج المنتخب الوطني للجودو

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