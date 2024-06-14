الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توزيع لحوم وساحات للصلاة.. فعاليات التحالف الوطني بالإسكندرية للاحتفال بعيد الأضحى

جانب من فعاليات التحالف
جانب من فعاليات التحالف الوطني بالإسكندرية

مع استقبال عيد الأضحى المبارك، ينظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالإسكندرية الفعاليات التي تساهم في رفع العبء عن المواطنين وإدخال الفرحة والسرور على قلوبهم، والتي تضمنت توزيع لحوم أضاحي، وفرش أحد المساجد بالمحافظة فضلا عن تجهيز ساحات صلاة العيد والتي

وقال النائب إيهاب زكريا، منسق التحالف الوطني بالإسكندرية، إنه مع استقبال عيد الاضحى تمت عدة فعاليات ضمن جهود التحالف المتواصلة لتعزيز قيم التكافل والتضامن بين أفراد المجتمع.

وهنأ منسق عام التحالف الوطني بمحافظة الإسكندرية أهالي المحافظة، متمنيًا عيدًا مباركًا على مصر أرض الخير والسلام.

وأضاف لـ"الدستور" أنه تم إهداء التحالف أهالي الإسكندرية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، فرش مسجد العزيز الرحمن بمنطقة الرمل ثاني، وذلك لدعم بيوت الله تعالى، وتهيئة بيئة مناسبة للعبادة، كما تم توزيع لحوم الاضاحي بجامعة الاسكندرية، فضلا عن توزيع لحوم الأضاحي بالمناطق الأكثر احتياجًا والتي استهدفت 2000 مواطنوتم إيصال كافة اللحوم لمستحقيها. 


وأشار إلى أن فعاليات التحالف بمناسبة عيد الأضحى مستمرة حيث يقيم التحالف 4 ساحات لصلاة العيد تسع 28ألف مواطن، وتتضمن الفعالية عقب الصلاة توزيع هدايا قيمة ولعب أطفال وحروف العيد.

وأشار إلى أنه يوم الثلاثاء القادم يتم تنظيم فعالية بمكتبة الإسكندرية تحت عنوان " نحن هنا" بالتعاون بين التحالف الوطني والمكتبة وبحضور 300طفل من ذوي الهمم.

وأكد "زكريا" على أهمية الدور المجتمعي الذي يقدمه التحالف الوطني في كافة محافظات مصر وجهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة  ورسم البسمة على وجوه المواطنين وإدخال الفرحة في قلوبهم.

وقدم  التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التهنئة لجميع المسلمين في مصر والعالم الإسلامي بعيد الأضحى المبارك، داعيًا الله تعالى أن يجعله عيد خير وبركة ويمنّ على الجميع بالصحة والسعادة.

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عيد الأضحى المبارك التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي توزيع لحوم تعزيز قيم التكافل محافظة الاسكندرية

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