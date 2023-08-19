لاعبو الجودو يوجهون رسائل شكر للقائمين على البطولة العربية في العلمين (فيديو)

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم السبت، تقريرًا بعنوان "لاعبو الجودو العرب يوجهون رسائل شكر للقائمين على بطولة العلمين".

وقال علي الصياد، لاعب جودو من مصر: "الحمد لله كان نفسي في مركز أحسن من كده، لكن الحمد لله ربنا وفقني وجبت تالت".

وقالت مريم السيد، لاعبة جودو من مصر: "كانت مشاركة لطيفة وجميلة واتبسطت، والجو كمان حلو، وأول ماتش كنت بحاول أكسب، والحمد لله راضية بالمركز التالت مع إني كان نفسي أكون الأول، وأول مرة ألعب مع دول تانية".

فيما قالت ملك بدير، لاعبة جودو من مصر: "التنظيم حلو، والمنافسة بصراحة حاجه تشجع، والحمد لله ربنا رزقني بالمركز الثاني، والماتش الأول كان أصعب ماتش بالنسبالي".

الحمد لله حصلت على المركز الأول

وقال محمد عصفور، لاعب جودو من مصر: "دي تالت بطولة عربية ألعبها، وبطولة السنة اللي فاتت جبت فيها تاني، وكنت عايز اشارك السنة دي عشان أجيب أول، وجبت أول والبطولة كان مستواها كويس جدًا، واستفدت جدًا من خبرة الناس اللي لعبت معاهم".