السبت 19 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

لاعبو الجودو يوجهون رسائل شكر للقائمين على البطولة العربية في العلمين (فيديو)

الجودو
الجودو

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم السبت، تقريرًا بعنوان "لاعبو الجودو العرب يوجهون رسائل شكر للقائمين على بطولة العلمين".

وقال علي الصياد، لاعب جودو من مصر: "الحمد لله كان نفسي في مركز أحسن من كده، لكن الحمد لله ربنا وفقني وجبت تالت".

وقالت مريم السيد، لاعبة جودو من مصر: "كانت مشاركة لطيفة وجميلة واتبسطت، والجو كمان حلو، وأول ماتش كنت بحاول أكسب، والحمد لله راضية بالمركز التالت مع إني كان نفسي أكون الأول، وأول مرة ألعب مع دول تانية".

فيما قالت ملك بدير، لاعبة جودو من مصر: "التنظيم حلو، والمنافسة بصراحة حاجه تشجع، والحمد لله ربنا رزقني بالمركز الثاني، والماتش الأول كان أصعب ماتش بالنسبالي".

الحمد لله حصلت على المركز الأول

وقال محمد عصفور، لاعب جودو من مصر: "دي تالت بطولة عربية ألعبها، وبطولة السنة اللي فاتت جبت فيها تاني، وكنت عايز اشارك السنة دي عشان أجيب أول، وجبت أول والبطولة كان مستواها كويس جدًا، واستفدت جدًا من خبرة الناس اللي لعبت معاهم".

لاعبو الجودو العلمين بطولة العلمين رسائل شكر للقائمين يوجهون الجودو

مواد متعلقة

"الأرصاد": استمرار تحسن الأحوال الجوية.. واستمتعوا بالشواطئ (فيديو)

ثروت الخرباوى لـ"الشاهد": لأول مرة أقول "محامٍ إخوانى" ضمن قتلة فرج فودة

الخرباوى يكشف لـ "الشاهد" معنى شعار السيفين عند الإخوان

ثروت الخرباوى لـ"الشاهد": التنظيم السرى زرع أفراده داخل الأحزاب لنشر الاغتيالات وارتكاب الجرائم

بشير حسن: من عمل خارج قنوات المتحدة وانضم لها يشهد اختلافًا كبيرًا

البيئة تكشف تفاصيل إنقاذ 5 طيور فلامنجو بعد ضبطها بمنطقة سيدى جابر

مساعد وزير السياحة: نشهد تطورًا طبيعيًا من أجل تحسين مصر كمقصد سياحى

عبادة سرحان: ندرس إجراء اختبارات قبول لطلاب الكليات المتخصصة بالجامعات الأهلية

الأكثر قراءة

عفو رئاسى عن أحمد دومة

الحكومة تنفى تأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس 2023/ 2024

أوائل الثانوية العامة فى زيارة للجامعة المصرية اليابانية

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023 القطاع الخاص

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تشكر الرئيس السيسى على قرار العفو عن أحمد دومة

إصابة 4 أشخاص فى تصادم سيارتين على طريق الإسكندرية- مطروح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

نجم الإعلام الغربى

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «3-8»

ماجد حبته

سفارة فنزويلا فى فلسطين

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. مصر وثمن الحياد واستقلال القرار

د. محمد عفيفي

فلنحتفل بوفاء النيل

وائل لطفي

القلعة والبحر والسيدة نفيسة

ماجد حبته

قمة الـ«بريكس» المقبلة

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس