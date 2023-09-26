الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الليلة.. بطل معركة "أبو عطوة" يكشف لـ"الباز" كواليس حرب أكتوبر على "إكسترا نيوز"

العريف عباس محمد
العريف عباس محمد أبو العباس العقاد

يستضيف الإعلامي الدكتور محمد الباز من خلال برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، في الحادية عشرة مساءً، العريف عباس محمد أبوالعباس العقاد، أحد أبطال معركة "أبو عطوة" في حرب أكتوبر.

ويكشف "عباس" كواليس معركة أبو عطوة وتحطيم دبابات العدو، وعملية نصب الكمائن لملاقاة المتقدم من العدو تجاه الإسماعيلية

ويتحدث العريف عباس عن كواليس تعرضه للإصابة برصاصة في الصدر أثناء المعركة خلال حرب السادس من أكتوبر.

الموسم الثالث من برنامج الشاهد

ويقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

الشاهد أبو عطوة معركة أبو عطوة الباز العريف عباس محمد أبو العباس العقاد

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