زكى الألفى يكشف لـ"الشاهد" شكل الإبداع فى حرب أكتوبر

كشف اللواء محمد زكي الألفي، أحد أبطال حرب أكتوبر، شكل الإبداع في حرب أكتوبر 1973.

وقال خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "كل حاجة كانت إبداع، كان الجنود يخالفون التكتيك للتغلب على المواقف والصعوبات أمامهم، وكانت خبرات القتال الذي يدور يوميًا، تنشر على باقي القوات، وتقوم القيادة بتحليلها في نهاية اليوم، يوم بيوم، وتقف على نقاط الضعف، ونقاط القوة".

وأضاف: "كانت القيادة تعمل على تقوية نقاط القوة، وإيجاد حلول لنقاط الضعف".

ولفت إلى أن من أشكال الإبداع ما قام به الجنود من دفن أسلحتهم عندما انتهت الذخيرة، حتى لا يأخذها العدو، ثم العودة بعد ذلك لجلبها، وكذلك ما قام به النقيب أحمد عادل المهدي من حلوان، قائد سرية الهاون 82، عندما وضع سرية الهاون على الترعة الجافة في الأمام لتعطيه مدى أطول، رغم أنه كان يفترض أن يبقى في الخلف.

الموسم الثالث من الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973 وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الدكور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.