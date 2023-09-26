زكى الألفى يكشف لـ"الشاهد" ماذا فعل الجنود عند نفاد الذخيرة فى ثغرة الدفرسوار؟

قال اللواء محمد زكي الألفي، أحد أبطال حرب أكتوبر، إن المواجهة بين القوات المصرية والإسرائيلية في ثغرة الدفرسوار استمرت 72 ساعة كاملة، ثم عاد الجنود لحضن القوات لاستعادة الأوضاع وإغلاق المكان.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترانيوز": "كنا مرابضين في الموقع، وثابتين معنويين، لم ننسحب بدون خطة، وكان التعامل مع الثغرة تعاملًا مثاليًا، تعامل بمنتهى الرجولة والوطنية والانتماء".

وحكى الألفي، بعضًا من بطولات الضباط والجنود خلال معركة الدفرسوار، قائلًا: "كان فيه سائق اسمه عادل ظل يخلي المصابين، إلى أن استشهد في كمين، وضربوه من أكثر من دبابة، لأنه كان يتحرك بسرعة شديدة".

ماذا فعل الجنود عند نفاد الذخيرة عند ثغرة الدفرسوار؟

وأضاف: "النقيب أحمد عادل المهدي من حلوان، كان قائد سرية الهاون 82، استفاد من الترعة الجافة ووضع بها سرية الهاون في الأمام لتعطيه مدى أطول، كان أقصى مدى له 2.5 كيلومتر، مفروض يبقى خلف المشاة، لكنه خالف التكتيك ليقدر يصيب العدو لأطول مسافة".

وحكى كيف تصرف الجنود عند نفاذ الذخيرة، قائلًا: "سامي الزرقاني مدفعية من قليوب ضرب على العدو حتى انتهت ذخيرته، وعند نفاد الذخيرة، فكوا المدافع ودفنوها حتى لا يأخذها العدو، ثم عدنا لأخذها".

ويقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973 وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه د. محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.