الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أصالة تشوق جمهورها للجزء الأول لألبومها الجديد "‫لحقت نفسى" (فيديو)

أصالة
أصالة

شوقت النجمة السورية أصالة نصري جمهورها للجزء الأول من ألبومها الغنائي الجديد الذي يحمل اسم "لحقت نفسي".

 

ونشرت أصالة عبر حساباتها المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تشويقيًا من تصوير إحدى أغنيات ألبوم "لحقت نفسي" تمهيدًا لطرحه للجمهور الأيام القليلة المقبلة.

ومن المقرر أن تطلق أصالة ميدلي غنائيًا يجمع مقاطع من أغنيات الجزء الأول لألبوم "لحقت نفسي"، والذي يشهد العديد من المفاجآت للجمهور وذلك قبل طرح الألبوم وأغنياته بشكل كامل عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

 

ألبوم أصالة الجديد “لحقت نفسي”

وحددت النجمة أصالة يوم الأحد الموافق 1 أكتوبر المقبل لطرح أولى أغنيات الألبوم بعنوان "مارس أبريل" والتي تعاونت فيها مع كل من الشاعر الغنائي محمود عليم والملحن نور عز العرب، والموزع الموسيقي أحمد المغربي.

 

وتقدم أصالة ألبوم "لحقت نفسي" باللهجة المصرية ومن المقرر أن يضم 6 أغنيات فقط تطرح كل أغنية بشكل منفرد.

 

وروجت أصالة لأبوم "لحقت نفسي" بشكل مختلف من خلال حذفها لجميع صورها عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات والصور العالمي "إنستجرام" ونشرت صور بوسترات الألبوم فقط.

 

وكتبت أصالة لجمهورها في منشور لها: "بقدّملكم لكم كلّ الأوقات الحلوة المليانة محبّة وصحبة وعمل دءوب لإنجاز مشاهد من مواقف من مشاعر ..أغاني بتحكي عنّي وبتحكي عنكم .. عشنا أنا وحبيبي شريكي وصديق الرّوح فايق أيّام طويلة بأماكن كتيرة لنرسم كلّ صورة وكيف لازم تطلع بأحلى وأطيب ما يمكن".

 

وأضافت: "بدّي أشكر كل صديق عزيز موجود اسمه بالأغاني الستّة اللي رح تسمعوها وبعد وقت قليل رح أتبعهم بستّ أغاني بتقديم مختلف وشكرًا لأخي وسندي أنوس وفريق كبير معه بيساندني وبيفكّر لي".

 

وتابعت: "الموسيقى وطن رح ننضم إله أنتوا وأنا لنسمع نفس الحكاية بذات الوقت .. ما بخفيكم خايفة وكأنًي أوّل مرة رح قدّم لكم أغاني .. كتير تعلّقت بكل أغنيه غنّيتها ويمكن فيه أغاني عدتهم أكتر من عشر مرّات وبكلّ مرّة كنت عم دوّر على ست أنا بعرفها والقصّة قصّتها وعندا شخصيّة ضروري تكون حلوة والجمال اللي بشوفه فيها بتمنى تشوفوه متلي بتمنّى الأغاني تخلّلي أوقاتكم حلوة".

 

واختتمت المنشور قائلة: "كلّ المحبّة وكل الامتنان على أيّام كتيرة ساندتوني فيها وقويتوني وفيكم كبرت.. هلّا أنا عم ردّ محبّتكم بمحبّة بموسيقى بإخلاص بالإبقاء عالالتزام الّلي منّ خلاله بدينا سوا وكبرنا سوا وكلّنا محبّين الفن وأهله ..الّلي عمّ قدمه بطريقتي لوطني الغالي (الموسيقى) هو أحلى وأغلى ما عندي بفضل الله.. ورح أحكي تباعًا عنّ كلّ أغنية على حدن .. حبايبي راح يكون بأول أكتوبر بين إيديكم بعض من روحي على شكل أغاني ومتل ما بدينا مكملين".

النجمة اصالة أصالة أصالة نصري لحقت نفسي ألبوم “لحقت نفسي” ألبوم أصالة الجديد “لحقت نفسي” يوتيوب

مواد متعلقة

"على باب العمارة".. watch it تطرح بوستر منفردًا لمحمد رضوان

في ختام دورته الأولى.. إعلان جوائز مهرجان الغردقة لسينما الشباب

"الدم عمره ما يبقى مية" يفوز بذهبية أفلام الطلبة في مهرجان الغردقة

غدًا.. مروة ناجي تُحيي احتفالية دار الأوبرا بالمولد النبوي الشريف

في ذكرى رحيل خالد صالح.. أحمد فهيم لـ"الدستور": نصائحه وتوجيهاته حاضرًة

غدًا.. تشييع جثمان المخرج الراحل أحمد النحاس من مسجد الحصرى

رامي جمال يُحيي حفل تخرج طلاب أحد المعاهد بالإسكندرية (صور)

من الأردن.. رامى صبرى يختتم حفلاته الصيفية 20 أكتوبر المقبل

الأكثر قراءة

«الدستور» تكشف كيف دافع أمين عمر عن نفسه فى أزمة مباراة الزمالك؟

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

أنقذ مصر من الإرهاب.. اصطفاف المواطنين أمام مكتب توثيق بولاق أبوالعلا لتوكيل السيسى

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

لجنة الحكام لـ"الدستور": إعادة مباراة الزمالك والمقاولون فى هذه الحالة

أطفال السيدة زينب يرفعون صورًا للرئيس السيسى أمام الشهر العقارى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للسلام

محاسن السنوسي

مدينة جرفتها السيول.. مَن المسئول عن نكبة "درنة"؟!!

محمد عبدالعزيز

فى الشدائد تظهر المعادن

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

وزير شئون القدس: الاحتلال يستبيحنا بالاستيطان والمسجد الأقصى بالاقتحامات

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أحد حراس المسجد الأقصي.. وعشرات المستوطنين يقتحمون باحاته

صرخات الجنود والجثث والأسر.. صحفى إسرائيلى يروى ذكرياته عن حرب أكتوبر