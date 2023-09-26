أصالة تشوق جمهورها للجزء الأول لألبومها الجديد "‫لحقت نفسى" (فيديو)

شوقت النجمة السورية أصالة نصري جمهورها للجزء الأول من ألبومها الغنائي الجديد الذي يحمل اسم "لحقت نفسي".

ونشرت أصالة عبر حساباتها المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تشويقيًا من تصوير إحدى أغنيات ألبوم "لحقت نفسي" تمهيدًا لطرحه للجمهور الأيام القليلة المقبلة.

ومن المقرر أن تطلق أصالة ميدلي غنائيًا يجمع مقاطع من أغنيات الجزء الأول لألبوم "لحقت نفسي"، والذي يشهد العديد من المفاجآت للجمهور وذلك قبل طرح الألبوم وأغنياته بشكل كامل عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

ألبوم أصالة الجديد “لحقت نفسي”

وحددت النجمة أصالة يوم الأحد الموافق 1 أكتوبر المقبل لطرح أولى أغنيات الألبوم بعنوان "مارس أبريل" والتي تعاونت فيها مع كل من الشاعر الغنائي محمود عليم والملحن نور عز العرب، والموزع الموسيقي أحمد المغربي.

وتقدم أصالة ألبوم "لحقت نفسي" باللهجة المصرية ومن المقرر أن يضم 6 أغنيات فقط تطرح كل أغنية بشكل منفرد.

وروجت أصالة لأبوم "لحقت نفسي" بشكل مختلف من خلال حذفها لجميع صورها عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات والصور العالمي "إنستجرام" ونشرت صور بوسترات الألبوم فقط.

وكتبت أصالة لجمهورها في منشور لها: "بقدّملكم لكم كلّ الأوقات الحلوة المليانة محبّة وصحبة وعمل دءوب لإنجاز مشاهد من مواقف من مشاعر ..أغاني بتحكي عنّي وبتحكي عنكم .. عشنا أنا وحبيبي شريكي وصديق الرّوح فايق أيّام طويلة بأماكن كتيرة لنرسم كلّ صورة وكيف لازم تطلع بأحلى وأطيب ما يمكن".

وأضافت: "بدّي أشكر كل صديق عزيز موجود اسمه بالأغاني الستّة اللي رح تسمعوها وبعد وقت قليل رح أتبعهم بستّ أغاني بتقديم مختلف وشكرًا لأخي وسندي أنوس وفريق كبير معه بيساندني وبيفكّر لي".

وتابعت: "الموسيقى وطن رح ننضم إله أنتوا وأنا لنسمع نفس الحكاية بذات الوقت .. ما بخفيكم خايفة وكأنًي أوّل مرة رح قدّم لكم أغاني .. كتير تعلّقت بكل أغنيه غنّيتها ويمكن فيه أغاني عدتهم أكتر من عشر مرّات وبكلّ مرّة كنت عم دوّر على ست أنا بعرفها والقصّة قصّتها وعندا شخصيّة ضروري تكون حلوة والجمال اللي بشوفه فيها بتمنى تشوفوه متلي بتمنّى الأغاني تخلّلي أوقاتكم حلوة".

واختتمت المنشور قائلة: "كلّ المحبّة وكل الامتنان على أيّام كتيرة ساندتوني فيها وقويتوني وفيكم كبرت.. هلّا أنا عم ردّ محبّتكم بمحبّة بموسيقى بإخلاص بالإبقاء عالالتزام الّلي منّ خلاله بدينا سوا وكبرنا سوا وكلّنا محبّين الفن وأهله ..الّلي عمّ قدمه بطريقتي لوطني الغالي (الموسيقى) هو أحلى وأغلى ما عندي بفضل الله.. ورح أحكي تباعًا عنّ كلّ أغنية على حدن .. حبايبي راح يكون بأول أكتوبر بين إيديكم بعض من روحي على شكل أغاني ومتل ما بدينا مكملين".