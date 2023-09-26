الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

على رأسهم رونالدو.. لاعبون يتألقون منذ انطلاق موسم 2023-2024

رونالدو
رونالدو

تألق العديد من اللاعبين منذ بداية موسم 2023-2024 في جميع الدوريات العالمية والعربية وعلى رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي.

 

صاحب الـ 38 عامًا واصل إثبات أن العمر مجرد رقم وبات أكثر لاعب في جميع الدوريات مساهمة في الأهداف.

 

رونالدو شارك مع النصر منذ بداية الموسم في 6 لقاء وساهم في 13 هدفًا بواقع تسجيله 9 وصنع 4 أهداف.

 

ويأتي خلفه الغيني سيرهو جيراسي الذي لعب 5 مباريات وساهم في 11 هدف بواقع تسجيله 10 أهداف وصنع هدف وحيد.

 

الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان يتوهج منذ بداية الموسم ويتصدر ترتيب هدافي الدوري الفرنسي بـ 7 أهداف.

 

ويتألق هاري كين مع بايرن ميونخ منذ انتقاله هذا الصيف من توتنهام، حيث يتصدر ترتيب هدافي الفريق وساهم في 10 أهداف بواقع تسجيله 7 وصناعته لـ 3.

 

كما لمع جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد الإسباني الجديد مع الملكي منذ انتقاله هذا الصيف، وتصدر ترتيب هدافي الفريق بـ 5 أهداف في 7 لقاءات.

 

كما واصل النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي تألقه للموسم الثاني على التوالي، وساهم حتى الآن في 9 أهداف بست لقاءات بعدما سجل 8 وصنع هدف.

رونالدو كريستيانو رونالدو جيراسي مبابي كين بيلينجهام

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