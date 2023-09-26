الرئيس السيسى: الجهد المبذول فى القطاع الرياضى لا يتم تسويقه وإظهاره للناس

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الجهد المبذول في القطاع الرياضي لا يتم تسويقه وإظهاره للناس.

وأكد الرئيس السيسي، خلال جلسة بناء الإنسان، اليوم الثلاثاء، أنه يجب تسويق الجهد الذي تقوم به الوزارات لإظهار اهتمام الدولة بالقطاعات المختلفة، مضيفًا:"الجوائز المقدمة لأبطالنا الرياضيين تعبر عن تقديرنا لهم".

وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قد قال إن الدولة بذلت مجهودات كبيرة جدًا لتطوير مراكز الشباب في المحافظات، وكان الوضع قبل 2014 صعبا وحمل مشاهد غير لائقة لمراكز الشباب، رغم أن مركز الشباب إحدى المؤسسات المهمة في المدن والقرى.

واستعرض أشرف صبحي، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجلسة "حكاية وطن" ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر بمحافظة الإسماعيلية، الطفرة الإنشائية في البنية التحتية الشبابية والرياضية في مصر خلال 9 سنوات.

وقال الوزير: "التكلفة الإجمالية لتطوير البنية التحتية لمراكز الشباب بالمحافظات وصلت إلى 22 مليار جنيه، منذ 2014 وحتى 2023، بواقع 4295 إنشاء وتطوير ملاعب خماسية وقانونية، وإنشاء وتطوير مدن شبابية ورياضية بجانب تطوير الاستادات بواقع 6 استادات خدمت بطولة الأمم الإفريقية في 2019، وإنشاء وتطوير 14 صالة مغطاة، وإنشاء تطوير أندية متحدة الإعاقة".

