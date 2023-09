أمير المصرى ضيف شرف الفيلم الأمريكى "A Haunting In Venice"

بدأت دور العرض في مصر والدول العربية في عرض الفيلم الأمريكي البريطاني A Haunting In Venice، الذي ظهر به النجم أمير المصري كضيف شرف، ليكون مفاجأة الفيلم.

A Haunting In Venice يعد استكمالا لسلسلة أفلام المحقق هيركل بوارو، عن قصة لأجاثا كريستي، ويقوم فيه أمير المصري بدور أليساندرو لونغو، وهو رجل يأمل في جذب انتباه هيركيول بوارو للمساعدة في حل لغز شخصي داخل عائلته.

فيلم A Haunting In Venice

فيلم A Haunting In Venice بطولة: كينيث براناه، ميشيل يوه، جايمي دورنان، إيما لايرد، كيلي ريلي، كايلي ألين، تينا فاي، أمير المصري، ويدور حول جريمة قتل غامضة، حينما حضر هيركل بوارو المتقاعد من مهنته منذ سنوات، ويقيم في فينيسيا، جلسة تحضير أرواح تسفر عن مقتل أحد الحاضرين، وينطلق في رحلة كشف اللغز كعادته.

ومن المقرر أن يسافر أمير المصري لحضور افتتاح مهرجان لندن السينمائي، حيث من المقرر عرض فيلمه البريطاني in Camera في مسابقة Sutherland.

تدور أحداث فيلم In Camera عن ممثل شاب يتعرض لمجموعة من اختبارات التمثيل الكارثية للحصول على فرصة ولكن يواجه سلسلة من الرفض، حتى يقرر أن يأخذ على عاتقه رحلة البحث عن دور جديد يلعبه، الفيلم من تأليف وإخراج نقاش خالد الذي يعتبر العمل الأول له كمخرج، الفيلم من بطولة: أمير المصري، نبهان رضوان، روري فليك بيرن، حسينة رجا.

يذكر أن أمير المصري كان قد أعلن عن مشاركته في المسلسل الأيرلندي Faithless، الذي يتكون من 6 حلقات، وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا والدراما، ويقدم خلاله شخصية زين وهو شاب مصري أيرلندي يعيش في لوس أنجلوس، تدفعه الظروف لمساعدة أخيه الكبير في تربية بناته، ولكنه يواجه أزمات في التعامل معهم، والمسلسل من تأليف باز عشماوي، ومن إخراج ديكلان ريكس.

وشارك أمير المصري مؤخرًا بفيلم Club Zero للمخرجة جاسيكا هاوسنر، في المسابقة الرسمية بالدورة 76 من مهرجان كان السينمائي، والذي حظى خلاله بعرضه العالمي الأول، وتلك المشاركة تعد الثانية لأمير في مهرجان "كان" بعد مشاركته الأولى بفيلم Limbo.

أمير المصري هو ممثل مصري بريطاني، بدأ مشواره الفني بأعمال لاقت نجاحًا كبيرًا على المستوى العربي، مثل: رمضان مبروك أبوالعلمين حمودة، والثلاثة يشتغلونها، ثم انتقل إلى العالمية ليشارك في الفيلم السينمائي Lost in Londen للنجم الشهير وودي هارلسون، كما شارك في مسلسل The State المُرشح لجائزة البافتا كأفضل مسلسل قصير، وفي 2018 قام ببطولة فيلم "المحارب العربي" هو أول فيلم روائي طويل إنتاج أميركي سعودي، ثم شارك في السلسلة الشهيرة Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker.