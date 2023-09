بمشاركة أمير المصرى.. "مطاردة فى البندقية" بين متعة رواية كريستى وتعديلات براناه

بعد أن لعب دور المحقق المأخوذ من روايات الكاتبة البريطانية الشهيرة أجاثا كريستي، "هيركيول بوارو"، في فيلمين سابقين، يعود كينيث براناه كمخرج وبطل في دور أكثر رعبًا في السلسلة في فيلم يحمل عنوان " A Haunting in Venice" "مطاردة في البندقية"، المستوحى من رواية حفلة الهالوين، الذي يعرض في دور العرض المصرية اليوم الخميس، والأمريكية غدا الجمعة.

حالات قتل في حفل الهالوين

وكما هو الحال مع فيلمي "جريمة قتل في قطار الشرق السريع" " Murder on the Orient Express" و"موت فوق النيل" " Death on the Nile "، فإن مجموعة الشخصيات الجديدة في فيلم " A Haunting in Venice" مشتبه بها أيضًا ليس في حالة وفاة واحدة بل في حالتي وفاة تحدث أثناء جلسة تحضير الأرواح التي يقوم بها أبطال العمل.

الفيلم يتناول قصة حضور حفل للهالوين في فينسيا وتعلن فتاة خلالها أنها شاهدت جريمة قتل وهي صغيرة وبعد ذلك يتم العثور عليها مقتولة، وتطلب الروائية الغامضة أريادني أوليفر الذي تقوم بدورها النجمة تينا فاي من المحقق البلجيكي هيركيول بوارو والذي يقوم بدوره كينيث براناه بالتحقيق في الأمر.

https://www.youtube.com/watch?v=yEddsSwweyE

رواية أجاثا كريستي وتعديلات كينيث براناه

يلعب النجم جيمي دورنان دور الدكتور ليزلي فيرير، والنجم أمير المصري يلعب دور أليساندرو لونجو، والنجمة كيلي رايلي تلعب دور روينا دريك، والنجمة ميشيل يوه في دور السيدة رينولدز، وبعيدًا عن الأسماء، فإن جزء أساسي من متعة ألغاز روايات الجريمة لأجاثا كريستي وتعديلات براناه هو محاولة حل اللغز مع تقدم القصة خلال أحداث الفيلم.

وعند مشاهدة الفيلم سيستنتج عشاق وقراء روايات أجاثا كريستي سريعًا أن كاتب السيناريو مايكل جرين قد ابتعد كثيرًا عن رواية "حفلة الهالوين"، المصدر الأصلي للفيلم التي كتبت عام 1969، مضيفًا عناصر تنتقل إلى عالم الرعب الخارق للطبيعة، وعلى عكس فيلمي "Murder on the Orient Express" و"Death on the Nile"، يندفع براناه بطل ومخرج الفيلم نحو منطقة شبحية جديدة، متكئًا على استعارات الأفلام المخيفة والقفزات المرعبة فيها.

ويرى النقاد أن كينيث براناه قد جلب ذوقًا إخراجيًا أنيقًا إلى هذا الفيلم، وغالبًا ما يستخدم التصوير السينمائي بعدسة عين السمكة لالتقاط مكان الإقامة المخيف والجو الغامض وأيضًا الدخول في نفسية الشخصيات الموجودة، وخلال أحداث الفيلم توجد حالات قتل واضحة حدث طوال الليل، ولكن هناك أيضًا أحداث أخرى تبدو خارقة للطبيعة ولا يمكن تفسيرها.

الفيلم في دور العرض رغم إضراب هوليوود

الفيلم شهد صعوبات كبيرة حتى ظهر إلى النور حيث تمت اللمسات الأخيرة له أثناء إضراب هوليوود الذي بدأ مايو الماضي من نقابة ممثلي الشاشة SAG-AFTRA، ولولا جهود الكتاب والممثلين المضربين حاليًا، لما كان فيلم "مطاردة في البندقية" موجودًا في دور العرض حاليا.