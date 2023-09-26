أنشيلوتي: فينسيوس جاهز للمشاركة ضد لاس بالماس وأتمنى تدريب ألونسو لريال مدريد

أكد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، على تقبله الانتقادات التي يتعرض لها، مشيرًا إلى أنها جزء من عمله.

ويستضيف ريال مدريد نظيره لاس بالماس غدًا ضمن لقاءات الجولة السابعة لبطولة الدوري الإسباني في الثامنة مساءً.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "النقد جزء من عمل المدرب وعندما تكون مدربًا لريال مدريد تكون الانتقادات أمرًا طبيعيًا عندما لا تسير الأمور على مايرام وهذه الأمور لا تؤثر علي ومع ذلك علينا انتقاد أنفسنا بسبب ماحدث وما ارتكبنا من أخطاء، تقييمي يختلف عن الكثيرين".

وتعرض أنشيلوتي لانتقادات شديدة بعدما خسر ريال مدريد مباراة الجولة الماضية أمام فريق أتلتيكو مدريد في لقاءات الجولة السادسة لبطولة الدوري الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأضاف كارلو: "علينا أن نستعد لجميع المباريات بشكل جيد، كل فريق له خصائصه ولاس بالماس فريق يحب امتلاك الكرة وهدفنا هو الفوز بعد هزيمة الأحد، أعرف ما يتعين علينا القيام به وما يحتاج إلى تحسين مع الأخذ في الاعتبار أننا فعلنا أشياء كثيرة جيدة، نظام الفريق الحالي ليس مثاليًا وله نقاط ضعف مثل أي نظام، إنه يسمح لنا أن نكون نشيطين ونضغط بشكل جيد على دفاعات الخصوم ولكن في بعض الأحيان نتأثر في بعض المراكز، الخلل واضح وبامكاننا إصلاحه".

وعن مصابي الفريق: "فينسيوس جونيور وجولر متاحين للمشاركة في المباريات، عودتهم تمت بالشكل المطلوب سأقيم الموقف جيدًا لمنحهم دقائق لعب مناسبة".

وعن أردا جولر قال: "إنه بحالة جيدة ومتاح للعب، ولكنه يحتاج إلى الحصول على عدد دقائق جيد والتعود على طريقة لعب الفريق وزملائه، لقد أظهر أنه موهبة عظيمة وغير عادية".

وأردف:"الجميع لديهم رأي ولا بد من تقييم الأمور بتواز، أنا شخص متوازن وأقيم الأمور بشكل جيد، بالنسبة لي من التسرع التشكيك في كل شيء عندما تفوز بست مباريات من أصل 7".

وعن توني كروس ولوكا مودريتش: "لا شيء يزعجني. يمكن للجميع أن يفكروا فيما يريدون، ويجب أن أركز على عملي. ليس صحيحًا أنني لا أجرؤ على وضعهما على مقاعد البدلاء إذا كان علي الرد على كل الانتقادات، فلا بد لي من قضاء الكثير من الوقت هنا لا أعتقد أنه من الضروري الرد على ذلك".

العديد من الأخطاء

ويرى أنشيلوتي أن مدربي الجيل الحالي وقعوا في العديد من الأخطاء، فقال:"خطأ مدربي الجيل الحالي أنهم يقدمون الكثير من المعلومات في اللعب بالكرة ومراكز اللاعبين، أعتقد أن هذا يضعف من إبداع اللاعبين؛ إذا كان فينسيوس أو رودريجو قادرين على التسجيل عندما تكون الكرة في حوزتنا فلن أتدخل، لا أريد أن آخذ إبداع اللاعبين".

وعن تمديد عقده مع ريال مدريد، أجاب: "الجميع يعلمون أنني سعيد جدًا هنا، وسنتحدث في هذا الأمر في وقته، إنه ليس الأمر الأكثر أهمية في الوقت الحالي".

وارتبط اسم تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن الألماني، بتولي منصب المدير الفني لريال مدريد خلفًا لكارلو أنشيلوتي.

وعلق أنشيلوتي على ترشيح ألونسو لخلافته: "لقد لعب في فريقي ولديه معرفة عالية المستوى بكرة القدم ويؤدي بشكل جيد جدًا مع ليفركوزن لأنه يملك هذه القدرة وأتمنى أن يصبح مدربصا لريال مدريد مثل راؤول جونزاليز وألفارو أربيلوا، أتمنى لهم كذلك أيضًا".