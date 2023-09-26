تشابي ألونسو خليفة أنشيلوتي في تدريب ريال مدريد (تقرير)

استقرت إدارة نادي ريال مدريد، على اختيار الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني الحالي لفريق باير ليفركوزن الألماني، ليكون مديرًا فنيًا للفريق عقب رحيل أنشيلوتي.

ومن المقرر أن يرحل كارلو أنشيلوتي عن تدريب ريال مدريد عقب نهاية عقده مع الفريق في مايو المقبل لتولي منصب المدير الفني لمنتخب البرازيل.

ووفقًا لتقرير إذاعة "راديو ماركا" الإسبانية أن تشابي ألونسو، سيخلف كارلو أنشيلوتي في تدريب ريال مدريد في عام 2024.



وذكر التقرير أن اختيار إدارة ريال مدريد وقع على تشابي ألونسو، صاحب الـ41 عامًا، بعد الأداء المميز الذي ظهر به فريق باير ليفركوزن تحت قيادته.

توج ألونسو مع ريال مدريد خلال مسيرته كلاعب بالعديد من الألقاب منها دوري أبطال أوروبا، والدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا والسوبر الأوروبي والمحلي.



وقاد تشابي فريق ليفركوزن لبداية قوية في الموسم الحالي، حيث حقق الفريق 4 انتصارات وتعادل في مباراة واحدة فقط خلال أول خمس مباريات في الدوري الألماني، البوندسليجا.



وكان اسم تشابي ألونسو قد طرح بالفعل في الربيع ضمن قائمة المرشحين المحتملين لتدريب ريال مدريد خلفا لأنشيلوتي.



وكان من المقرر أن ينتهي تعاقد ألونسو مع ليفركوزن في 30 يونيو 2024، ولكن النادي الألماني مدد عقده معه لمدة موسمين قبل انطلاق الموسم الحالي.

استمرار ألونسو

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أنه جرى الاتفاق على عدم إصرار باير ليفركوزن على استمرار ألونسو في تدريب الفريق حتى عام 2026، في حال تلقي عرضا من أحد أندية القمة مثل ريال مدريد.



ولعب ألونسو خلال مسيرته لفرق ريال سوسييداد وليفربول وريال مدريد وبايرن ميونخ واعتلى منصة التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين إلى جانب عدة ألقاب محلية، وقد أنهى مسيرته الاحترافية في عام 2017.

وبدأ ألونسو مسيرته التدريبية في منصب المدير الفني لفريق الشباب في ريال مدريد في الفترة بين أغسطس 2018 يونيو 2019، ثم انتقل لتدريب فريق ريال سوسيداد في صيف 2019 وقضى 3 مواسم مع الفريق حتى يونيو 2022 قبل أن ينتقل لتدريب باير ليفركوزن.