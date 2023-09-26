الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تاجرا مخدرات بالتجمع الخامس يعترفان بتفاصيل نشاطهما المشبوه

حبس
حبس

اعترف سائق وعامل تم القبض عليهما وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة، بحيازة المضبوطات للإتجار بها وترويجها بين عملائهما، وذكرا أنهما كانا يستعدا لترويج المواد المخدرة بين المتعاطين في عدة مناطق بالقاهرة.

وذكر المتهمان أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، أنهما اعتادا الإتجار بالمواد المخدرة، حيث يتحصلان عليها من عاطل، كشفا عن هويته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وتحرر محضر بالواقعة، لتقرر النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

 

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط حائزى المواد المخدرة بقصد الإتجار، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سائق ، عامل بوفيه "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة القاهرة) بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.

وضبط بحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام – كمية لمخدر الشابو "الأيس" وزنت 1,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 1,500 كيلو جرام – 3 سلاح أبيض – 2 ميزان حساس – عدد من الأكياس البلاستيكية المعدة للبيع) وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة البيضاء لحماية نشاطهما الإجرامى ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.

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