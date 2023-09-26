الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل مصادرة هيروين فى حملات بأسوان ودمياط

هيروين
هيروين

شن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن أسوان ودمياط حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

أسفرت جهودها عن ضبط 10 قضايا  مخدرات إتجار وأسلحة نارية بينها  8,500 كيلوجرام من مخدر الحشيش، 6 كيلوجرامات من مخدر البانجو، كمية من مخدرى "الهيروين، الشابو، بحوزة 6 متهمين، لـ4 منهم معلومات جنائية، طبنجة، فرد محلي، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 4 متهمين وتنفيذ 836 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

مخدرات وأسلحة

كما تم ضبط 4 قضايا مخدرات اتجار وأسلحة نارية، ضُبط خلالها 8 كيلوجرامات من مخدر الحشيش، 12 كيلوجراما من مخدر البانجو، 3,500 من مخدر الهيدرو، كمية من مخدر الهيروين، عدد من الأقراص المخدرة، وفرد محلى، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 5 متهمين "لـ3 منهم معلومات جنائية".

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

قطاع الأمن العام حملات أمنية مراكز الشرطة الهيروين قضايا مخدرات أسلحة نارية دمياط

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