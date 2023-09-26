الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

رفع 67 سيارة ودراجة نارية متروكة بالشوارع

سيارة متهالكة
سيارة متهالكة

تمكنت أجهزة الأمن المختصة بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من رفع  67 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

يأتي ذلك ضمن خطة الوزارة للانتشار الأمني على مستوى الجمهورية لإعادة الانضباط إلى الشارع وفرض السيطرة.

 حملات لإزالة أى أعطال أو حوادث تعوق حركة المرور

وانتشرت الإدارة العامة لمرور القاهرة بالشوارع والميادين وأعلى المحاور، للعمل على إزالة أى أعطال مرورية أو حوادث تعوق حركة السيارات  بشوارع العاصمة، وتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها. 

دراجة نارية وزارة الداخلية فرض السيطرة أخبار الحوادث المرور

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