الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

رفع 65 سيارة ودراجة نارية متروكة بالشوارع خلال 24 ساعة

رفع سيارة
رفع سيارة

تمكنت أجهزة الأمن المختصة بوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، من رفع 65 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

وقالت الوزارة، في بيان لها، اليوم، إن ذلك يأتي ضمن خطة الوزارة للانتشار الأمني على مستوى الجمهورية لإعادة الانضباط إلى الشارع وفرض السيطرة.

وانتشرت الإدارة العامة لمرور القاهرة بالشوارع والميادين وأعلى المحاور، للعمل على إزالة أى أعطال مرورية أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، وتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها. 

 

رفع 73 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع

لينك الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة عبر موقعي النيابة ومصر الرقمية

شن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

وتمركزت الحملات المرورية على المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، والانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

كما شنت اﻹدارة العامة للمرور حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، كما تم تكثيف حملات الرادار، ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

رفع 65 سيارة دراجة نارية متروكة وزارة الداخلية متروكة ومتهالكة الادارة العامة لمرور القاهرة حملات مرورية

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