انخفاض أسعار الأرز اليوم الثلاثاء 26-9-2023

تراجع سعر طن الأرز، اليوم الثلاثاء، لجميع الأنواع في السوق المحلي، بالتزامن مع بدء موسم حصاد الأرز في المحافظات.

وتراجعت أسعار الأرز للجملة أولها أسعار الأرز الشعير بمقدار ما بين 300 إلى 400 جنيه للطن، وهبطت أسعار الأبيض بمقدار ما بين 600 إلى 700 جنيه للطن، بينما استقر سعر تداول الكيلو لدى المستهلك.

أسعار الأرز للجملة اليوم

سجلت أسعار الأرز الشعير «عريض الحبة»، انخفاضًا مقداره 400 جنيه، في الأسواق المحلية، ليبلغ سعر الطن 14,800 جنيه وهبطت أسعار الأرز الشعير «رفيع الحبة» بمقدار، 300 جنيه لسعر الطن، كي يسجل 13,600 جنيه وشهدت أسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة كسر 3%»، تراجعًا بنحو 700 جنيه، ليسجل سعر الطن 22,800 جنيه، وسجلت أسعار الأرز الأبيض البلدي «رفيع الحبة كسر 5%» انخفاضًا بنحو 600 جنيه، ليبلغ سعر الطن 21,500 جنيه.

سعر الأرز للمستهلك

وسجل سعر الأرز للكيلو، خلال التعاملات عند 22 جنيهًا للمستهلك.

سعر الأرز التمويني

تطرح التموين الأرز بسعر 14.5 جنيه على البطاقة التموينية، كما طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية نوع أرز هندي آخر بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 20 جنيها في الأسواق.

تخفيض سعر الأرز الحر بالمجمعات

خفضت المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، سعر كيلو الأرز الأبيض المحلى إلى 22 جنيهًا للكيلو بدلًا من 25 جنيهًا، بجانب الاستمرار فى طرح الأرز على بطاقات التموين بسعر 12.60 جنيه للكيلو.

ويأتي ذلك فى الوقت الذى أصدرت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارًا بشأن تنظيم تداول الأرز، بعد موافقة اللجنة العليا للتموين بشأنه وتضمن القرار التزام الشركات والمنشآت التي تتولى تعبئة الأرز الحر غير المربوط على البطاقات التموينية، بأن تدون في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية، وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية اسم وعنوان جهة التعبئة، والوزن الصافي، وسعر البيع للمستهلك، وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية.

كذلك تدوين بلد منشأ الأرز، واسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد، أو تدون عبارة أرز مصري في حالة الإنتاج المحلي.