الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انخفاض أسعار الأرز اليوم الثلاثاء 26-9-2023

الارز
الارز

تراجع سعر طن الأرز، اليوم الثلاثاء، لجميع الأنواع في السوق المحلي، بالتزامن مع بدء موسم حصاد الأرز في المحافظات.

وتراجعت أسعار الأرز للجملة أولها أسعار الأرز الشعير بمقدار ما بين 300 إلى 400 جنيه للطن، وهبطت أسعار الأبيض بمقدار ما بين 600 إلى 700 جنيه للطن، بينما استقر سعر تداول الكيلو لدى المستهلك.

أسعار الأرز للجملة اليوم

سجلت أسعار الأرز الشعير «عريض الحبة»، انخفاضًا مقداره 400 جنيه، في الأسواق المحلية، ليبلغ سعر الطن 14,800 جنيه وهبطت أسعار الأرز الشعير «رفيع الحبة» بمقدار، 300 جنيه لسعر الطن، كي يسجل 13,600 جنيه وشهدت أسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة كسر 3%»، تراجعًا بنحو 700 جنيه، ليسجل سعر الطن 22,800 جنيه، وسجلت أسعار الأرز الأبيض البلدي «رفيع الحبة كسر 5%» انخفاضًا بنحو 600 جنيه، ليبلغ سعر الطن 21,500 جنيه.

سعر الأرز للمستهلك

وسجل سعر الأرز للكيلو، خلال التعاملات عند 22 جنيهًا للمستهلك.

سعر الأرز التمويني 

تطرح التموين الأرز بسعر 14.5 جنيه على البطاقة التموينية، كما طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية نوع أرز هندي آخر بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 20 جنيها في الأسواق.

تخفيض سعر الأرز الحر بالمجمعات

خفضت المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، سعر كيلو الأرز الأبيض المحلى إلى 22 جنيهًا للكيلو بدلًا من 25 جنيهًا، بجانب الاستمرار فى طرح الأرز على بطاقات التموين بسعر 12.60 جنيه للكيلو.

ويأتي ذلك فى الوقت الذى أصدرت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارًا بشأن  تنظيم تداول الأرز، بعد موافقة اللجنة العليا للتموين بشأنه وتضمن القرار التزام الشركات والمنشآت التي تتولى تعبئة الأرز الحر غير المربوط على البطاقات التموينية، بأن تدون في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية، وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية اسم وعنوان جهة التعبئة، والوزن الصافي، وسعر البيع للمستهلك، وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية.

كذلك تدوين بلد منشأ الأرز، واسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد، أو تدون عبارة أرز مصري في حالة الإنتاج المحلي.

أسعار الأرز للجملة اليوم سعر طن الأرز أسعار الأرز للجملة بدء موسم حصاد الأرز في المحافظات سعر الأرز للمستهلك سعر الارز التمويني تخفيض سعر الأرز الحر بالمجمعات

مواد متعلقة

وزير العمل يطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" بشرم الشيخ..ويسلم عقود عمل لذوي همم بالمحاف

لا أزمة فى المخزون.. «روشتة» مواجهة ارتفاع سعر الأرز: الضرب بيد من حديد

بالأرقام.. كل شىء عن تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على مصر

انخفاض أسعار الأرز الشعير "عريض الحبة" بمقدار 500 جنيه للطن

أسعار الأرز الشعير اليوم 2023

500 جنيه.. انخفاض جديد في أسعار الأرز بالسوق المصري

«السوبر» المصرى.. خطة لتطوير إنتاجية محصول الأرز وزراعة أصناف تتحمل التغيرات المناخية

الأكثر قراءة

لجنة الحكام لـ"الدستور": إعادة مباراة الزمالك والمقاولون فى هذه الحالة

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

أنقذ مصر من الإرهاب.. اصطفاف المواطنين أمام مكتب توثيق بولاق أبوالعلا لتوكيل السيسى

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

معلنًا الانفصال عن زوجته.. شريف منير: "كل شئ نصيب"

انخفاض أسعار الأرز اليوم الثلاثاء 26-9-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للسلام

محاسن السنوسي

مدينة جرفتها السيول.. مَن المسئول عن نكبة "درنة"؟!!

محمد عبدالعزيز

فى الشدائد تظهر المعادن

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وزير شؤون القدس: الاحتلال يستبيحنا بالاستيطان والمسجد الأقصى بالاقتحامات

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أحد حراس المسجد الأقصي.. وعشرات المستوطنين يقتحمون باحاته

صرخات الجنود والجثث والأسر.. صحفى إسرائيلى يروى ذكرياته عن حرب أكتوبر