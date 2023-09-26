الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قرار عاجل بحق المتهم بإلقاء مياه نار على رجل وابنه بأوسيم

متهم
متهم

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس المتهم بإلقاء ماء نار على رجل وابنه بأوسيم 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

كانت النيابة العامة بالجيزة قد قررت في وقت سابق حبس المتهم بإلقاء ماء نار على رجل وابنه بأوسيم 4 أيام على ذمة التحقيقات بسبب خلافات عائلية، وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

واستمعت جهات التحقيق لأقوال الضحية الذي كشف  تفاصيل الجريمة التي تعرضا لها، وقال إن خلافا بينه وبين أحد أقاربه، دفع الأخير لاتخاذ قرار بالانتقام منه، فألقى عليه وعلى طفله الصغير ماء نار، ما أسفر عن إصابتهما بعدة حروق متفرقة بأنحاء جسدهما.

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أضاف أنه وطفله تعرضا للتشوه، خاصة بالوجه، وتم نقلهما إلى مستشفى قصر العيني، حيث يتلقيان العلاج، خاصة أن ابنه الصغير تسبب ماء النار في إصابته بحروق بأنحاء جسده دون ذنب ارتكبه.

القبض على المتهم بارتكاب الجريمة

ونجح رجال المباحث فى القبض على المتهم بارتكاب الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد إصابة شاب وإبنه بحروق، نتيجة إلقاء مادة حارقة عليهما في أوسيم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين للمقدم مصطفى كمال رئيس مباحث أوسيم، أن عامل وإبنه أصيبا بحروق متفرقة بأنحاء جسدهما، نتيجة إلقاء أحد أقاربهما ماء النار عليهما، بسبب خلافات عائلية، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.

عم الزوجة اوسيم إلقاء ماء نار محكمة شمال الجيزة النيابة العامة

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