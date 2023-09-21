الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"شوّه نجليه بميّة نار وشرب الباقي".. تفاصيل مثيرة في جريمة حداد منشأة ناصر

ميّة نار
ميّة نار

كشفت تحقيقات نيابة منشأة ناصر الجزئية، اليوم الخميس، عن تفاصيل مثيرة في قيام عامل ورشة حدادة بإنهاء حياته عقب تشويه جسد نجليه بمياه نار، وتبين وجود خلافات كثيرة بينه وبين زوجته لزواجه من أخرى، ولذلك لجأت الزوجة لرفع قضية خلع.

وأفادت التحقيقات بأن المتوفى يدعى "جمال. س" (45 سنة) يمتلك ورشة حدادة، ويوم الواقعة علم أن زوجته أقامت دعوى خلع ضده وحصلت على حكم المحكمة لها بنفقة، وكان داخل ورشته مع ابنيه اللذين يعملان معه في أثناء أجازتهما ويبلغان من العمر 15 و17 سنة.

وتبين من التحقيقات أنه عندما علم برفع الدعوى دخل في حالة هياج شديد، وكانت هناك زجاجة مياه نار فألقاها على ابنيه، ما تسبب في إصابتهما بحروق شديدة، وتم نقلهما إلى المستشفى في حالة خطرة، وعقب ذلك شرب ما تبقى من الزجاجة مما تسبب في احتراق أعضائه الداخلية، ووفاته في الحال.

أجهزة مديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة، تضمن ورود بلاغ أفاد بمصرع شخص وإصابة شخصين آخرين في شقة بمنطقة منشأة ناصر، وعلى الفور انتقلت أجهزة الإدارة العامة لمباحث القاهرة إلى موقع البلاغ لكشف الملابسات.

بالانتقال والفحص، تبين من المعاينة التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة، العثور على جثمان رجل أربعيني يرتدي كامل ملابسه، وبجواره شابين - أبنائه - في العقد الثاني من العمر وبهما حروق خطيرة، وزجاجة بها مادة حارقة، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.

خلعته زوجته وأقامت ضده نفقة

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في القاهرة، أن وراء ارتكاب الواقعة الزوج المتوفى، أثر خلافات بينه وبين زوجته بعدما أقامت ضده دعوى خلع وأخرى للحصول على النفقة، فقرر الانتقام منها وأحضر زجاجة مياه نار وقام بإلقائها على أبنائه ثم تناول المتبقي منها.

وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، حيث صرحت بدفن الجثمان عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص به، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، كما استمعت لأقوال الزوجة واستعلمت عن الحالة الصحية للأبناء.

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