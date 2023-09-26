الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى: عملنا بكل قوة لسد الفجوات الهائلة فى البنية التحتية

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن المسالك التي اتخذتها الدولة لسد الفجوات الهائلة في البنية التحتية في مصر.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته بفعاليات الاجتماعات السنوية الثامنة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية: "كانت لدينا فجوة هائلة في البنية الأسياسية في مصر، وكان لدينا مساران؛ الأول أن الدولة تكون لها خطة استثمارية طموحة قوية لتمويل بنية أساسية يستطيع بها أن ينطلق الاستثمار المصري لآفاق أفضل من اللي كان موجودًا فيه، والمسار الثاني أننا نشجع القطاع الخاص كي يتحرك معانا في هذه المشاريع".

وأضاف الرئيس السيسي: "المسار كان ممكن أن ينجح بالقطاع الخاص سواء المصري أو الأجنبي، ولكن أتصور أن الالتزامات اللي كانت مطلوبة كانت هتاخد وقت زمني ضخم جدًا".

واختتم: "إحنا عملنا كدولة خلال الـ8 سنوات الماضية بكل ما أوتينا من قوة حتى تنتهي تلك الفجوة، وتكون هناك بنية أساسية مطورة للدولة في جميع المجالات، خاصة أن هذه الفجوات كانت في كل القطاعات".

السيسي البينة التحتية سد الفجوات 𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 بالقطاع الخاص

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