بث مباشر.. فعاليات الاحتفال بتفوق جامعات مصر بحضور الرئيس السيسي

تقدم "الدستور" بثًا مباشرًا لفعليات الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويزور الرئيس السيسي، اليوم، محافظة الإسماعيلية، لافتتاح عددًا من المشروعات القومية، فضلاً عن حضور مؤتمر باستاد هيئة قناة السويس.

معلومات عن مدينة الإسماعيلية الجديدة

وتعتبر مدينة الإسماعيلية الجديدة من أهم المدن التي تم إنشاؤها حديثا حيث شيدت لتكون مجتمعا عمرانيا جديدا على أعلى مستوى لأهل محافظة الإسماعيلية حيث تم بناء 52 ألف وحدة سكنية بمستويات ومساحات متنوعة بالمدينة.

كما تعد من المدن الجديدة التي تم إنشاؤها بغرض إقامة مجتمعات عمرانية جديدة بأُسس حديثة ذلك عن طريق استغلال المساحات ذات القيمة الاستراتيجية والجغرافية العالية.

كما تعمل هيئة قناة السويس على تحديث أسطول الصيد، وذلك بتعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يدعم أعمال تطوير هيئة قناة السويس في شتى التخصصات؛ نظرًا لأهمية هذا الممر الملاحي لمصر وللعالم بأكمله.

ويأتي تحديث هيئة قناة السويس لأسطولها استكمالا لجهود الهيئة نحو تطوير ضمن دورها المجتمعي، كما تعد هذه الخطوة تفعيلا لعقد الشراكة و اتفاقية التعاون المشترك التي تجمع هيئة قناة السويس بأحد الشركات العاملة في القطاع الخاص ممثلك في شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر.

وكان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أعلن عن انتهاء المرحلة الثانية من مشروع تحديث أسطول الصيد المصري ببناء ٢٥ مركب صيد و٥٠ قاربًا لخدمة نشاط الصيد بالبحيرات المصرية ضمن الدور المجتمعي للهيئة وبالشراكة مع القطاع الخاص.

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن المرحلة الثانية من تحديث أسطول الصيد عبارة عن بناء ٧٥ مركب و قارب صيد يلائموا نشاط الصيد بالبحيرات المصرية من خلال طرازين مختلفين منها ٢٥ مركب صيد متوسطة الحجم يبلغ طول المركب ١٠ أمتار، وهو مزود بعدد ٢ محرك، ويحتوي على غرفة معزولة لحفظ الأسماك ويكفي لعدد ٤ صيادين، بالإضافة إلى ٥٠ قاربًا من طراز آخر راعي تصميمه احتياجات صغار الصيادين، فيبلغ طول القارب ٥ متر، ومزود بمحرك واحد.