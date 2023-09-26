المنطقة الصناعية بشرق الإسماعيلية.. مجتمع عمرانى جديد يعتمد على النشاط الاقتصادى

شهدت مدينة الإسماعيليلة العديد من المشروعات التنموية الضخمة على مدار السنوات الماضية، في كل المجالات سواء مبادرة حياة كريمة، والمبادرات التي تخص الصحة، فضلاً عن المشروعات الصناعية ومنها المنطقة "الصناعية بشرق الإسماعيلية"، التي تهدف إلى خلق مجتمع عمراني جديد يعتمد على النشاط الاقتصادي.

أبرز المعلومات عن المنطقة الصناعية بشرق الإسماعيلية

ـ المنطقة الصناعية بشرق الإسماعيلية " وادي التكنولوجيا".

ـ تهدف إلى خلق مجتمع عمراني جديد يعتمد على النشاط الاقتصادي.

ـ تدعم تفاعل الاستثمار والبحث العلمي القائم على صناعات عالية التقنية.

ـ تحتل المنطقة الصناعية بشرق الإسماعيلية موقعًا استراتيجيًا على الضفة الشرقية لقناة السويس.

ـ تضاعفت استثمارات المناطق الصناعية خلال هذا العام بحصول 46 مشروعًا على الموافقة لنهائية.

ـ جار تنفيذ مشروعات متنوعة بتكاليف استثمارية 1.2 مليار دولار.