أهم المشروعات التنموية الجديدة فى الإسماعيلية (فيديوجراف)

تعتبر مدينة الإسماعيلية الجديدة من أهم المدن التي تم إنشاؤها حديثًا، حيث شُيدت لتكون مجتمعًا عمرانيًا جديدًا على أعلى مستوى لأهل المحافظة.

نستعرض في فيديوجراف المشروعات التنموية التي جرى تنفيذها داخل مدينة الإسماعيلية.

المشروعات التنموية

- تنفيذ 307 مشروعات في الإسماعيلية بقيمة استثمارية 7 مليارات جنيه، بنسبة زيادة 29.6% عن العام المالي الماضي.

- توجيه استثمارات بقيمة 3.1 مليار جنيه لقناة السويس بنسبة 44.3%.

- حجم الاستثمار في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي 807.4 مليون جنيه بنسبة 11.5%.

- يبلغ حجم الاستثمار في قطاع الصحة 740.3 مليون جنيه بنسبة 10.6%.

- التنمية المحلية 617.5 مليون جنيه بنسبة 8.8%.

- قطاع الإسكان 554 مليون جنيه بنسبة 8%.

- حجم الاستثمار في القطاعات الأخرى 1.2 مليار جنيه بنسبة 17%.