الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" تستعرض أنشطة مختلفة ومتعددة لمبادرة "حياة كريمة" بالإسماعيلية

حياة كريمة
"حياة كريمة

عرضت قناة “إكسترا نيوز” فيديوجراف عن الأنشطة المختلفة والمتعددة لمبادرة “حياة كريمة” داخل مدينة الإسماعيلية.

مبادرة حياة كريمة داخل مدينة الإسماعيلية


ـ تقديم ندوات توعوية إرشادية للسيدات في مجال التوعية الأسرية.
ـ تقديم دورات تدريبية لشباب الخريجين على مهارات الوظيفية.
ـ إصدار كروت الخدمات المتكاملة لذوى الهمم.
ـ تنظيم قوافل طبية لتوقيع الكشف الطبي في مختلف التخصصات.
ـ صرف العلاج بالمجان للمرضى.
ـ ورش حكى للأطفال وإقامة مسرح العرائس.
ـ إقامة معرض الكتاب وتقديم أنشطة فنية متنوعة.
ـ إطلاق قوافل وتوعية بالغرم.
 

مدينة الإسماعيلية الإسماعيلية مبادرة حياة كريمة د حياة كريمه

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