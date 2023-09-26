اليوم.. برنامج "من مصر" يحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

يحتفل برنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، المذاع على قناة "CBC"، اليوم التاسعة مساء، في سهرة خاصة بذكرى المولد النبوي الشريف، مع الفنان مجدي إمام.

أفلام تسجيلية عن الرسول

تتضمن الحلقة حديثا خاصا في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكشف عن باقة أفلامه التسجيلية عن الرسول الكريم ومقتنياته ومسجده الشريف بالمدينة المنورة.

تأتي الفقرة بجانب مجموعة متنوعة من الفقرات التى تمس حياة المواطن المصري، وتُشكل وعيه ورؤيته للحاضر والمستقبل، وفقاً لرؤية "مصر 2030".

برنامج من مصر

يذكر أن برنامج "من مصر"، التوك شو الرئيس في قناة ‏CBC، ويذاع من السبت إلى الثلاثاء، الساعة 9 مساء، ويقدم العديد من الفقرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تهم المشاهد المصري، وتشارك في صناعة الوعي الذي تنتهجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.