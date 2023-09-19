الليلة.. "من مصر" يحتفي بالذكرى المئوية للموسيقار سيد درويش

يحتفي برنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل المذاع على قناة "CBC"، اليوم ، في التاسعة مساء بذكرى مئوية الموسيقار سيد درويش، فنان الشعب وأحد علامات الفن والموسيقى المصرية أعماله عاشت لمائه عام، ورددها نجوم الطرب على مر السنين، ويرددها اليوم على الشاشة، والدكتورة نهلة مطر أستاذ التأليف الموسيقي، والمطرب الشاب أدهم عاصم.

تأتي الحلقة إلى جانب مجموعة متنوعة من الفقرات التى تمس حياة المواطن المصري، وتُشكل وعيه ورؤيته للحاضر والمستقبل، وفقاً لرؤية "مصر2030".

والموسيقار سيد درويش مطرب وملحن مصري ولد بمحافظة الإسكندرية في 17 مارس 1892 يعتبر أبًا للموسيقى المصرية العربية، وأحد أعظم الموسيقيين في مصر، ويعد من مجددي الموسيقى وباعث النهضة الموسيقية في مصر والوطن العربى، لحن وغنى العديد من المؤلفات التي أصبحت جزءًا من التراث الفنى بعد أن نجح فى تغيير شكل الطرب خلال بدايات القرن الماضى.

برنامج "من مصر"

يذكر أن برنامج من مصر، "التوك شو" الرئيس في قناة ‏CBC، ويذاع من السبت إلى الثلاثاء، الساعة 9 مساء، ويقدم العديد من الفقرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تهم المشاهد المصري، وتشارك في صناعة الوعي ضمن الجهود التي تبذلها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

اليوم.. صالون أوبرا الإسكندرية يحتفل بمئوية سيد درويش

في سياق متصل، و ضمن احتفالات دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بمئوية الموسيقار سيد درويش وفى إطار فعاليات النشاط الثقافى والفكرى، يعقد صالون أوبرا الإسكندرية أمسية ثقافية مساء اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

تبدأ الأمسية فى تمام الساعة السابعة مساء، وتستضيف كلا من الدكتور وليد شوشة أستاذ النقد الموسيقى وعميد المعهد العالى للنقد الفنى، الفنان محمد جمعة ، المطرب أحمد جمال، والدكتور محمد حسنى أستاذ مادة الغناء بكلية التربية النوعية ومادة المسرح الغنائى بكلية الآداب وتديرها الفنانة لقاء سويدان تحت إشراف الفنان أمين الصيرفى ويتخللها فقرات فنية للفرقة الموسيقية بقيادة شريف ياسر.