الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الليلة.. "من مصر" يحتفي بالذكرى المئوية للموسيقار سيد درويش

سيد درويش
سيد درويش

يحتفي برنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل المذاع على قناة "CBC"، اليوم ، في التاسعة مساء بذكرى مئوية الموسيقار سيد درويش، فنان الشعب وأحد علامات الفن والموسيقى المصرية أعماله عاشت لمائه عام، ورددها نجوم الطرب على مر السنين، ويرددها اليوم على الشاشة، والدكتورة نهلة مطر أستاذ التأليف الموسيقي، والمطرب الشاب أدهم عاصم.

تأتي الحلقة إلى جانب مجموعة متنوعة من الفقرات التى تمس حياة المواطن المصري، وتُشكل وعيه ورؤيته للحاضر والمستقبل، وفقاً لرؤية "مصر2030".

والموسيقار سيد درويش مطرب وملحن مصري ولد بمحافظة الإسكندرية في 17 مارس 1892 يعتبر أبًا للموسيقى المصرية العربية، وأحد أعظم الموسيقيين في مصر، ويعد من مجددي الموسيقى وباعث النهضة الموسيقية في مصر والوطن العربى، لحن وغنى العديد من المؤلفات التي أصبحت جزءًا من التراث الفنى بعد أن نجح فى تغيير شكل الطرب خلال بدايات القرن الماضى.

برنامج "من مصر" 

يذكر أن برنامج من مصر، "التوك شو" الرئيس في قناة ‏CBC، ويذاع من السبت إلى الثلاثاء، الساعة 9 مساء، ويقدم العديد من الفقرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تهم المشاهد المصري، وتشارك في صناعة الوعي ضمن الجهود التي تبذلها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

اليوم.. صالون أوبرا الإسكندرية يحتفل بمئوية سيد درويش

في سياق متصل، و ضمن احتفالات دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بمئوية الموسيقار سيد درويش وفى إطار فعاليات النشاط الثقافى والفكرى، يعقد صالون أوبرا الإسكندرية أمسية ثقافية مساء  اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

تبدأ الأمسية فى تمام الساعة السابعة مساء، وتستضيف كلا من الدكتور وليد شوشة أستاذ النقد الموسيقى وعميد المعهد العالى للنقد الفنى، الفنان محمد جمعة ، المطرب أحمد جمال، والدكتور محمد حسنى أستاذ مادة الغناء بكلية التربية النوعية ومادة المسرح الغنائى بكلية الآداب وتديرها الفنانة لقاء سويدان تحت إشراف الفنان أمين الصيرفى ويتخللها فقرات فنية للفرقة الموسيقية بقيادة شريف ياسر.

سيد درويش مئوية سيد درويش برنامج من مصر الإعلامي عمرو خليل مئوية فنان الشعب سيد درويش

مواد متعلقة

عايدة الأيوبي تكشف تفاصيل مثيرة عنها في It’s Showtime.. الليلة

الأوبرا تحتفل بمئوية سيد درويش وذكرى محمود الشريف بالإسكندرية.. الخميس

الليلة.. عرض ثالث لمسلسل "نقل عام" على "DMC دراما"

الخميس.. "القومية" تغنى أعمال وردة وفريد الأطرش على المسرح الكبير بالأوبرا

المسرح المكشوف يرفع لافتة "كامل العدد" فى حفل الموسيقار شادى مؤنس بالأوبرا

مجدى الحسينى ضيف صالون الأوبرا الثقافى الأربعاء

بروفات احتفالية الفرقة القومية العربية للموسيقى على المسرح الكبير بالأوبرا (صور)

ماذا قال أشرف مصيلحى لـ"الدستور" قبل وفاته عن زوجته (خاص)

الأكثر قراءة

اتحاد الكرة يستبعد الزمالك من المشاركة في السوبر الجديد

طمعًا فى ثروته.. القصة الكاملة لاختطاف ابن وزير صحة سابق بأكتوبر

بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

حقيقة زيادة معاش تكافل وكرامة للمواطنين 2023 وبدء الصرف

إعلام المغرب يشيد بإعادة فتح "المقاولون العرب" للطرق المتضررة من الزلزال

مقطع صادم لاعتداء أتراك على سياح مصريين فى إسطنبول.. ما القصة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

الوثائقية.. مستودع أسرار التاريخ

ماجد حبته

التنمية المستدامة.. وتحالف 2030 المحلى

وائل لطفي

أكبر من مجرد مطرب

إبراهيم داود

أبواب لطيفة الزيات

محمد عبدالعزيز

وصايا الشيخ الحصرى لعموم القراء

مدحت بشاى

"البناءون الجدد" فى رحاب الجمهورية الجديدة

لواء. محسن الفحام

سيناء نبض الوطن

د.كريمة الحفناوى

نحو سلام مجتمعى

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اللقاء المُنتظر.. ما الملفات المطروحة في لقاء بايدن ونتنياهو فى نيويورك؟

رئيس الوزراء الفلسطينى يدعو واشنطن لدور فاعل للجم العدوان الإسرائيلى

لقاء نتنياهو بـ"إيلون ماسك".. ما أهميته؟ وكيف ستستفيد منه إسرائيل؟