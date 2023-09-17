اليوم.. فرقة التراث تحتفى بـ سيد درويش على مسرح الموسيقى العربية

تفتتح فرقة التراث للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو فاروق البابلى، موسمها الفنى 2023/ 2024، مساء اليوم الأحد، بحفل ضخم على مسرح معهد الموسيقى العربية، التابع لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، استمرارًا لحفلات فنان الشعب “سيد دروش” التى تحييها الفرق الموسيقية خلال شهر سبتمبر الجارى، على المسارح الأوبرالية بمختلف المحافظات.

برنامج حفل فرقة التراث

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، ويتضمن البرنامج فاصلًا لنخبة من أعمال فنان الشعب منها خفيف الروح، الشيطان، دور، ضيعت مستقبل حياتى، سالمة يا سلامة، الأروام، إلى جانب عدد من أعمال الموسيقى العربية الشهيرة منها تعب الهوى قلبى، من حبي فيك يا جاري، ساكن قصادى، قلبي دليلى، فات الميعاد.

أداء كل من المطربين أنغام مصطفى، أسماء كمال، حنان عصام، رضوى سعيد، عاطف عبدالحميد، محمد شوقى، محيي صلاح، وأحمد الوزيرى.

يذكر أن الموسيقار سيد درويش مطرب وملحن مصري ولد بمحافظة الإسكندرية في 17 مارس 1892 يعتبر أبًا للموسيقى المصرية العربية، وأحد أعظم الموسيقيين في مصر، ويعد من مجددي الموسيقى وباعث النهضة الموسيقية في مصر والوطن العربى، لحن وغنى العديد من المؤلفات التي أصبحت جزءًا من التراث الفنى بعد أن نجح فى تغيير شكل الطرب خلال بدايات القرن الماضى.

سافر سيد درويش إلى القاهرة وبزغ نجمه عام 1912، فقام بالتلحين لكل الفرق المسرحية أمثال فرقة نجيب الريحاني، جورج أبيض وعلي الكسار، وكوّن ثنائية فنية مع بديع خيري أنتجت العديد من أفضل الأغاني التراثية الخالدة، وتوفي في عام 1923م عن عمر يناهز 31 عام، وتناولت شخصيته بعدد من الأفلام والمسلسلات منها فيلم سيد درويش، ومسلسل أهو دا اللى صار، والضاحك الباكى.