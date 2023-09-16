السبت 16 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بعد تأجيلها حدادا على ضحايا ليبيا والمغرب.. "دار الكتب" تحتفي بمئوية سيد درويش الإثنين

سيد درويش
سيد درويش

تقيم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور أسامة طلعت، احتفالية بمناسبة مرور ١٠٠ عام على رحيل فنان الشعب سيد درويش، على أن تقام الاحتفالية بمقر دار الكتب بكورنيش النيل في تمام الثانية عشر من ظهر يوم الإثنين الموافق 18 سبتمبر، بعد تأجيلها تنفيذا لقرار الدولة بالحداد على ضحايا الكارثتين الطبيعيتين في ليبيا والمغرب.

ومن المقرر أن تبدأ الاحتفالية بالسلام الوطني وهو من ألحان الفنان العظيم، ويحييها الموسيقار الكبير هاني شنودة الذي يتحدث عن مسيرة سيد درويش، ومواقفه الوطنية وأغانيه التي أثرت في وجدان المصريين.

يتخلل الاحتفالية عرض لفيلم تسجيلي عن فنان الشعب، وتقدم دار الكتب المصرية للجمهور مقطوعات صوتية نادرة بصوت سيد درويش من كنوز الدار.

وعلى هامش الاحتفالية، تقيم قاعة الاطلاع الرئيسية في الدار معرضا لأبرز ما كتب عن فنان الشعب سيد درويش.

الثقافة تُعلن تعليق أنشتطها حدادًا على ضحايا ليبيا والمغرب.

وأعلنت وزارة الثقافة تعليق كافة أنشطتها الفنية، لمدة 3 أيام حدادًا على ضحايا الكارثتين الطبيعيتين في ليبيا والمغرب.

حيث وجهت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، القطاعات التابعة للوزارة، بوقف جميع الأنشطة، والتي كان من المقرر إقامتها من اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر حتى الخميس 14 سبتمبر 2023.

وقدمت وزيرة الثقافة خالص التعازي والمواساة للمملكة المغربية في ضحايا الزلزال، ولضحايا الإعصار في ليبيا، مُعربة عن رجائها بالشفاء العاجل للمصابين بالبلدين.

النشر النقدي بين المستعربين والمشارقة في دار الكتب والوثائق

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وبرئاسة الدكتور أسامة طلعت؛ تقيم دار الكتب والوثائق القومية، المؤتمر السنوي الثالث لمركز تحقيق التراث.

تنعقد الدورة الثالثة تحت عنوان "حركة النشر النقدي للنصوص بين المستعربين والمشارقة" يومي 19-20 سبتمبر الجاري، تحت إشراف الدكتور أشرف قادوس رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية، ويرأس المؤتمر  الدكتور أيمن فؤاد سيد، على أن تقام الفعاليات داخل قاعة "علي مبارك" بمقر الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، بكورنيش النيل- رملة بولاق- القاهرة.

الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية دار الكتب مرور ١٠٠ عام على رحيل فنان الشعب سيد درويش سيد درويش هاني شنودة مسيرة سيد درويش وزارة الثقافة

الأكثر قراءة

رقم قياسي جديد ينتظر محمد صلاح بالدورى الإنجليزى

"أون تايم سبورتس" تذيع مباراة أرتا سولار والزمالك فى كأس الكونفدرالية

الرئيس السيسى يفتتح عددًا من مشروعات "حياة كريمة" ببنى سويف

6 فئات لتذاكر حفل الأساتذة 2 ومدحت صالح بالأوبرا.. و8 شروط للحضور

معاينة موقع انقلاب ميكروباص بطريق الواحات أسفر عن مصرع وإصابة 16 شخصًا

"فوى فوى فوى" يزيح "العميل صفر" من صدارة الإيرادات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

صفاء النجار

حكايات التيه والظل

ماجد حبته

قمة ثامنة للحزام والطريق

د. محمد عفيفي

عاش هنا

خالد حريب

مسافة السكة إلى درنة الليبية

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخدعة.. تفكيك الرواية الإسرائيلية حول «البطل» أشرف مروان

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال.. و40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات