بعد تأجيلها حدادا على ضحايا ليبيا والمغرب.. "دار الكتب" تحتفي بمئوية سيد درويش الإثنين

تقيم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور أسامة طلعت، احتفالية بمناسبة مرور ١٠٠ عام على رحيل فنان الشعب سيد درويش، على أن تقام الاحتفالية بمقر دار الكتب بكورنيش النيل في تمام الثانية عشر من ظهر يوم الإثنين الموافق 18 سبتمبر، بعد تأجيلها تنفيذا لقرار الدولة بالحداد على ضحايا الكارثتين الطبيعيتين في ليبيا والمغرب.

ومن المقرر أن تبدأ الاحتفالية بالسلام الوطني وهو من ألحان الفنان العظيم، ويحييها الموسيقار الكبير هاني شنودة الذي يتحدث عن مسيرة سيد درويش، ومواقفه الوطنية وأغانيه التي أثرت في وجدان المصريين.

يتخلل الاحتفالية عرض لفيلم تسجيلي عن فنان الشعب، وتقدم دار الكتب المصرية للجمهور مقطوعات صوتية نادرة بصوت سيد درويش من كنوز الدار.

وعلى هامش الاحتفالية، تقيم قاعة الاطلاع الرئيسية في الدار معرضا لأبرز ما كتب عن فنان الشعب سيد درويش.

الثقافة تُعلن تعليق أنشتطها حدادًا على ضحايا ليبيا والمغرب.

وأعلنت وزارة الثقافة تعليق كافة أنشطتها الفنية، لمدة 3 أيام حدادًا على ضحايا الكارثتين الطبيعيتين في ليبيا والمغرب.

حيث وجهت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، القطاعات التابعة للوزارة، بوقف جميع الأنشطة، والتي كان من المقرر إقامتها من اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر حتى الخميس 14 سبتمبر 2023.

وقدمت وزيرة الثقافة خالص التعازي والمواساة للمملكة المغربية في ضحايا الزلزال، ولضحايا الإعصار في ليبيا، مُعربة عن رجائها بالشفاء العاجل للمصابين بالبلدين.

النشر النقدي بين المستعربين والمشارقة في دار الكتب والوثائق

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وبرئاسة الدكتور أسامة طلعت؛ تقيم دار الكتب والوثائق القومية، المؤتمر السنوي الثالث لمركز تحقيق التراث.

تنعقد الدورة الثالثة تحت عنوان "حركة النشر النقدي للنصوص بين المستعربين والمشارقة" يومي 19-20 سبتمبر الجاري، تحت إشراف الدكتور أشرف قادوس رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية، ويرأس المؤتمر الدكتور أيمن فؤاد سيد، على أن تقام الفعاليات داخل قاعة "علي مبارك" بمقر الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، بكورنيش النيل- رملة بولاق- القاهرة.