الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أوكرانيا تسقط 26 من 38 مسيرة أطلقتها القوات الروسية أمس

مسيرة
مسيرة

أعلن ‏الجيش الأوكراني، إسقاط 26 من أصل 38 مسيرة أطلقتها القوات الروسية ليلا، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

مقتل قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود

وعلى صعيد آخر.. قتل الأدميرال فيكتور سوكولوف، قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود، بجانب 33 ضابطًا آخر في واحدة من أجرأ هجمات كييف حتى الآن على شبه جزيرة القرم المحتلة، وذلك بحسب السلطات الأوكرانية.

وقال الجيش الأوكراني إن الهجوم الذي وقع يوم الجمعة على مقر أسطول البحر الأسود الروسي في سيفاستوبول ، والذي جاء توقيته ليتزامن مع اجتماع لمسئولي البحرية.

وبعد الضربة التي استهدفت مقر أسطول البحر الأسود الروسي، قُتل 34 ضابطًا، من بينهم قائد أسطول البحر الأسود الروسي، وأصيب 105 محتلين آخرين، وقالت القوات الخاصة عبر تطبيق Telegram: "لا يمكن استعادة مبنى المقر".

ولم تعلق وزارة الدفاع الروسية بعد على مزاعم أوكرانيا، وأكدت موسكو في وقت سابق الهجوم الأوكراني لكنها قالت إن جنديًا مفقودًا نتيجة للهجوم.

الجيش الأوكراني القوات الروسية البحر الأسود كييف أسطول البحر الأسود الروسي

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