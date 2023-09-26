مطران سوهاج للأقباط الكاثوليك يترأس صلاة القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء

ترأس الأنبا توما حبيب مطران الأقباط الكاثوليك بسوهاج، صلاة القداس الإلهي واحتفال الكنيسة الناشئة وسيامة شمامسة وتكريم الخريجين بكنيسة السيدة العذراء مريم بكوم غريب.

وشاركه الصلاة الأب يوسف فوزي راعي الكنيسة، والقمص أنطونيوس سبع الليل والأب يوحنا عطية والأب ديو.

وفي عظته تناول الأنبا توما التأمل في أنجيل القديس لوقا تلميذي عمواس، بعد أن التقيا بالقائم من الأموات رجعا ممتلئين بالحماس مستعدين للشهادة، فقد أقامهما القائم من بين الأموات من عدم إيمانهما، وجدا المعنى لهزيمة الصليب الظاهرية، من لا يمر من خبرة الصليب إلى حقيقة القيامة، يحكم على نفسه باليأس.

وإستكمل الأب المطران أنه لا يمكننا أن نتلقي بالله ما مالم نصلب أفكارنا المحدودة، لقد حول اللقاء بيسوع من بين الأموات حياة تلميذى عمواس لأن اللقاء بالقائم من بين الأموات يحول كل حياة، ويقلب أى عقم إلى خصوبة، القيامة ليست إيمان ولد فى الكنيسة، بل إن الكنيسة ولدت من الإيمان بالقيامة، وكما قال معلنا بولس الرسول إن إن لم يكن المسيح قد قام فباطلة كرازتنا وباطل إيمانكم.

اختبارات القبول بالكلية الاكليريكية بالمحلة الكبرى



وكان قد التقى بكاتدرائية السيدة العذراء بالمحلة الكبرى الأنبا اغناطيوس الاسقف العام لايبارشية المحلة الكبرى وتوابعها وبعض من أعضاء هيئة التدريس بكلية البابا كيرلس الأول عمود الدين والبابا شنودة الثالث الاكليريكية بالمحلة الكبرى ومقرها كاتدرائية السيدة العذراء بالمحلة الكبرى، بالطلاب الجدد المتقدمين للدراسة بالكلية الأكليريكة.

جاء ذلك لعمل الاختبارات الخاصة بأجتيار القبول بالكلية لهذا العام.