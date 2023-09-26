الأنبا مرقس يترأس لقاء الآباء الكهنة الشهري بإيبارشية القوصية

ترأس الأنبا مرقس وليم مطران القوصية، اجتماع الآباء الكهنة رعاة الكنائس في اللقاء التكويني الشهري، وذلك بكنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بالمنشاة الكبرى في ضيافة الوكيل العام الأب أثناسيوس عزيز راعي الكنيسة .

تفاصيل الاجتماع

عن أعمال اللقاء قال الأنبا مرقس، هذا اللقاء هو كلقاء يسوع مع تلاميذه على الجبل فنحن نحتاج من وقت لآخر أن نفصل أفكارنا وقلوبنا عن ضوضاء العالم ومشاغل الحياة، ونصعد الجبل وننفرد بالإله كجماعة في جسد واحد.

وأضاف الأب المطران، “ لقد شرفنا اليوم الأنبا دانيال لطفي مطران أسيوط في لقاء بعنوان ( الكاهن راعي يحسن فن الإدارة ) حيث كان التفاعل والنقاش معه كبير جدا ومفيد، ثم كان للاب المطران الانبا مرقس لقاء رعوي مع اخوته الكهنة تناول فيها مناقشة الخطة الرعوية القادمة وموضوعات واقتراحات أخرى هامة للايبارشية".

فى ختام التصريح قال الأنبا مرقس وليم راعي الايبارشية، "اختتم الأباء اللقاء بسجود أمام القربان وعهود بأن نبذل كل جهودنا في ان نكون رعاة حسب قلب الله، بعدها تقاسم الجميع الغذاء معاً ورحلنا بفرح عظيم " .

مطران القوصية يجري زيارة رعوية إلى كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس

وعلى صعيد آخر، قام الأنبا مرقس وليم مطران القوصية للأقباط الكاثوليك بزيارة رعوية إلى كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بقرية نزلة مصطفى (عزبة أبوجبل) بمركز ديروط، وقد ترأس الأب المطران صلاة القداس الإلهي حيث عاون نيافته فى الصلاة الاب وسيم وهيب والاب عمانوئيل عادل رعاة الكنيسة وحضر صلاة القداس الراهبات الاليزابتيين اللواتي يخدمن بالرعية فضلأً عن مشاركة عدد كبير من بناء الرعية المباركة.

خلال الزيارة أعلن الأب المطران لأبناء الرعية تعيين الأب عمانوئيل عادل راعيأً مساعداً بالكنيسة، وفى مستهل العظة عبر نيافته الأنبا مرقس عن سعادته بزيارة الكنيسة والاحتفال معاً بذبيحة القداس الإلهية .

كما تحدث الأب المطران كذلك عن حياة الكاهن ودعوته فى الكنيسة، مؤكدا أهمية ان يكون الكاهن محباً للجميع وخادماً للجميع، ودعا نيافة الأنبا مرقس ابناء الكنيسة إلى الصلاة من أجل خدمة الأباء الرعاة بينهم والعمل معاً بقلب واحد لخير النفوس الروحي .