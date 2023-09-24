"الكاثوليكية" تحتفل بذكرى القديس أنطونيوس جونزاليس

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بذكرى القديس أنطونيوس جونزاليس الدومينيكان الشهيد.

بهذه المناسبة أطلق الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية قال خلالها إنه ولد أنطونيوس جونزاليس حوالى عام 1592م في ليون بإسبانيا من عائلة متواضعة، بدء في دراسة اللغة اللاتينية والبلاغة.

رهبنته

في سن السادسة عشرة، دخل الرهبنة الدومينيكية في دير سانتو دومينغو في العاصمة الليونية.

وبعد أن أنهى دراسته سيم كاهناً وخصص لمواصلة الدراسات العليا في اللاهوت. تم تعيينه في دير بيدراهيتا، وعمل هناك كأستاذ للاهوت ومعلم ومرشداً روحياً للطلاب الدومينيكان. بدء الأب أنطونيو رسالته الرهبانية والكهنوتية بهمة ونشاط ، اشتهر بعظاته النارية التي تحث على التوبة والرجوع الى الله .فسعي لأن يكون مرسلاً وشهيداً.

وفي أحد الأيام أصدر له بطاقة تدعوه للانضمام إلى بعثات الشرق الأقصى. لقد أدرك أن البطاقة كانت بمثابة دعوة له، فسافر مع مبشرين آخرين في جميع أنحاء الفلبين. وفي نهاية عام 1632 وصلوا إلى مانيلا. إلا أنه أعرب عن رغبته في الانضمام على الفور إلى البعثات في اليابان. لكنه مكث فترة يقوم بالإدارة والتدريس في كلية في كلية سانتو توماس دي مانيلا، والتي ستصبح بعد فترة وجيزة أول جامعة كاثوليكية في الشرق. وبعد أن أصبح فيما بعد عميدًا لكلية سانتو توماس، تم اختياره لقيادة المجموعة التبشيرية المتجهة إلى اليابان، لمساعدة المسيحيين الذين تركوا بدون كهنة بسبب الإضطهاد . وتشجيع المسيحيين المضطهدين.

في 10 يونية 1636 غادر في إرسالية مع كهنة آخرين وعلمانيين آخرين. في الحادي والعشرين من الشهر الماضي وصلت إلى ناجازاكي وكان قائداً للمجموعة. وهناك ضحي بحياته وكان ضمن مجموعة من 16 شهيدًا من أجل الإيمان، قُتلوا في ناغاساكي باليابان في الأعوام 1633-1637؛ في أعقاب المجموعة الكبيرة المكونة من 205 شهداء الذين ضحوا بحياتهم، مرة أخرى في ناغاساكي-أومورا، في الأعوام 1617-1632.

لقد كانوا ضحايا الاضطهاد الذي تعرض له في 28 فبراير 1633 على يد "شوغون" (القائد العسكري الأعلى للأمة)، توكاجاوا يمتسو؛ الذي قام بضرب (المرسوم رقم 7) بحظر قيام أي نشاط مسيحي في هذه البلاد ، ومن يخالف هذا المرسوم يسجن في سجن "أومورا". المبشرون الستة عشر الذين بلغ عددهم تسعة آباء دومينيكانيين وثلاثة رهبان دومينيكان، وأثنين من الرهبنة الثالثة الدومينيكانية، أحدهما كان أيضًا من الرهبنة الثالثة الأوغسطينية، واثنان من العلمانيين، وكان أحدهما أبًا لعائلة. لقد قاموا بعمل رسولي نشط في نشر الإيمان المسيحي في جزر الفلبين وفورموزا واليابان.

وكانوا ينتمون إلى إقليم الوردية المقدسة الدومينيكاني، التي كانت تسمى آنذاك أيضًا الفلبين، والتي يعود تاريخ تأسيسها إلى الإرساليات في الصين عام 1587 والتي أنشأت في بداية عام 1600 نيابة رسولية في اليابان. تم القبض عليهم في مجموعات أو بشكل فردي، وتم حبسهم في سجن ناغازاكي، وخلال فترة الخمس سنوات تلك، استشهدوا في أوقات مختلفة.

منذ عام 1633، تم إدخال أسلوب تعذيب قاسٍ جديد، كان يتعرض له المحكوم عليهم، وبالتالي يُتركون ليموتوا، وكان يُطلق عليه اسم "آنا-تسوروشي" أي المشنقة والحفرة: حيث كان يُعلق المحكوم عليه من عارضة خشبية مع الجسد ورأسه إلى الأسفل، ومحبوس في حفرة من الأسفل حتى خصره، مليئة بالقمامة؛ وتركه يتألم ويختنق لعدة أيام.

لكن منذ عام 1634، تعرض المسيحيون، قبل تعرضهم لهذا الاستشهاد، لعذابات فظيعة مثل ابتلاع الماء بكثرة ثم ثقب نقاط حادة بين الأظافر وأطراف أصابع اليدين، ومن المؤكد أن شر الإنسان، عندما لا يكبح جماحه في اختراع أشكال قاسية لإلحاقها بإخوانه من البشر، يفوق أي مقارنة بشراسة الوحوش، التي تتصرف على الأقل بالغريزة وتحصل على الطعام، والشهداء الستة عشر من جنسيات مختلفة: 1 فلبيني، 9 ياباني، 4 إسبان، 1 فرنسي، 1 إيطالي.