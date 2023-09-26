مع بداية تعاملات التجار والمستثمرين في الساعات الصباحية الأولى يكثر التساؤل عن سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 26- 9- 2023 عبر جوجل، حيث تتباين أسعار الحديد في الساعات القليلة الماضية وتكون ما بين الارتفاع والانخفاض، حيث سجل سعر حديد عز مبلغ 36311 جنيهًا للطن، وسجل سعر الحديد الاستثماري قيمة 35422 جنيهًا للطن، بينما انخفض سعر الأسمنت، لكي يسجل سعر الأسمنت الرمادي مبلغ 1964 جنيهًا.

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 26- 9- 2023

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء

سجل متوسط أسعار الحديد اليوم حديد بشاي 33000 جنيه للطن.

فيما سجل سعر حديد سرحان 31800 جنيه للطن.

كما سجل سعر حديد العتال 32800 جنيه للطن.

بينما سجل أسعار الحديد اليوم في المصريين 32500 جنيه للطن.

سجل حديد الكومي 32400 جنيه للطن.

وكما سجل العشري 32500 جنيه للطن.

وسجل سعر حديد المعادي 32200 جنيه.

سجل حديد بيانكو 32000 جنيه.

فيما سجلت أسعار الحديد اليوم في مصر ستيل 32100 جنيه للطن.

وسجل حديد الداخلية سعر 33500 جنيه.

وصل متوسط سعر طن الحديد بالمصانع المدرفلة إلى ما بين 31000 جنيه و32000 جنيه.

وصل سعر طن حديد بشاي إلى 33 ألف جنيه.

سعر طن حديد عز والدخيلة وصل إلى 35 ألف جنيه.

سجل طن حديد الجارحي 32 ألفا و500 جنيه.

وصل سعر طن حديد الجيوشي إلى 33 ألف جنيه.

بلغ سعر طن حديد السويس 33 ألف جنيه.

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سعر الاسمنت اليوم الثلاثاء

أسعار الأسمنت، وهي قد جاءت كالتالي:

سجل طن أسمنت الشركة العربية المسلح 2000 جنيه.

وصل سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر إلى 1970 جنيها.

سجل طن أسمنت أسمنت وادي النيل 1880 جنيها.

وصل سعر طن أسمنت المخصوص إلى 1920 جنيها.

سجل سعر طن أسمنت طرة وحلوان 1950 جنيها.

وصل سعر طن أسمنت السويدي إلى 2140 جنيها.

سجل جبس الدولية 1400 جنيه للطن.

وصل طن جبس المعمار إلى 1350 جنيها.

سعر طن جبس العامرية وصل إلى 1300 جنيه.

سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض العادة 3600 جنيه للطن.

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سعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء وصل إلى 3500 جنيه.

وصل سعر طن أسمنت الواحة الأبيض إلى 3550 جنيها.

أسمنت لافارج المقاوم للملوحة وصل الطن إلى 2050 جنيها.

سجل طن أسمنت السويس المقاوم للملوحة 2020 جنيها.

سعر طن أسمنت السويدى المقاوم للملوحة وصل إلى 2190 جنيها.

وصل سعر طن العربية للأسمنت المقاوم للملوحة لـ2050 جنيها.

سجل سعر طن أسمنت أسيوط المخلوط 1290 جنيها وبلغ الواحة المخلوط وصل إلى 1300 جنيه.