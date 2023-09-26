احتفاء خاص بالذكرى الـ 9 لرحيل خالد صالح ملك التقمص (فيديو)
عرف عن الفنان خالد صالح غرامة بالفن منذ الصغر، وبدأت مشاركته في المسرح المدرسي، ثم مسرح الجامعة والذي تعرف من خلاله على فنانين و منهم الفنان محمد هنيدي والفنان خالد الصاوي.
وقال الفنان الراحل خالد صالح عن بداية حياته الفنية "بعد ما تخرجت من كلية الحقوق، عملت بمهنة المحاماة لمدة شهر و وجدتها مهنة صعبة خاصاً المسؤولية تجاه الناس، وبعدها عمل بمهنة التجارة حوالي 4 أو 5 سنوات، و تخصصت في تجارة الحلويات الشرقية، ونجحت لكني لم أجد طعم النجاح الذي اريدة، و بدأت مع زملائي في احتراف التمثيل.
اليكم باقي التفاصيل في الفيديو: