احتفاء خاص بالذكرى الـ 9 لرحيل خالد صالح ملك التقمص (فيديو)

عرف عن الفنان خالد صالح غرامة بالفن منذ الصغر، وبدأت مشاركته في المسرح المدرسي، ثم مسرح الجامعة والذي تعرف من خلاله على فنانين و منهم الفنان محمد هنيدي والفنان خالد الصاوي.

وقال الفنان الراحل خالد صالح عن بداية حياته الفنية "بعد ما تخرجت من كلية الحقوق، عملت بمهنة المحاماة لمدة شهر و وجدتها مهنة صعبة خاصاً المسؤولية تجاه الناس، وبعدها عمل بمهنة التجارة حوالي 4 أو 5 سنوات، و تخصصت في تجارة الحلويات الشرقية، ونجحت لكني لم أجد طعم النجاح الذي اريدة، و بدأت مع زملائي في احتراف التمثيل.

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