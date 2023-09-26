الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فيديو

احتفاء خاص بالذكرى الـ 9 لرحيل خالد صالح ملك التقمص (فيديو)

الفنان خالد صالح
الفنان خالد صالح

عرف عن الفنان خالد صالح غرامة بالفن منذ الصغر، وبدأت مشاركته في المسرح المدرسي، ثم مسرح الجامعة والذي تعرف من خلاله على فنانين و منهم الفنان محمد هنيدي والفنان خالد الصاوي.

وقال الفنان الراحل خالد صالح عن بداية حياته الفنية "بعد ما تخرجت من كلية الحقوق، عملت بمهنة المحاماة لمدة شهر و وجدتها مهنة صعبة خاصاً المسؤولية تجاه الناس، وبعدها عمل بمهنة التجارة حوالي 4 أو 5 سنوات، و تخصصت في تجارة الحلويات الشرقية، ونجحت لكني لم أجد طعم النجاح الذي اريدة، و بدأت مع زملائي في احتراف التمثيل.

 اليكم باقي التفاصيل في الفيديو:

رحيل الفنان خالد صالح الذكرى غرامة بالفن المسرح المدرسي مسرح الجامعة

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