الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبيرة تكشف عن مشروعات ساهم فيها البنك الآسيوى مع مصر

البنك الآسيوي
البنك الآسيوي

أوضحت الخبيرة الاقتصادية د.حنان وجدي أهمية استضافة مصر لاجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار: "إن استضافة مصر لاجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار للبنية التحتية والتنمية المستدامة يعكس الأهمية الاقتصادية والاستثمارية والتنموية لمصر". 

إنجازات الدولة المصرية خلال 8 سنوات 

وقالت حنان، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "المراقب" الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم، عبر فضائية القاهرة الإخبارية، إن الدولة المصرية خلال 8 سنوات الماضية حققت مراحل تطوير كبيرة جدًا في البنية التحتية بكل أنواعها في مشروعات مختلفة أثبتت ريادة واضحة فيها، مثل مشروعات الطرق والكباري، والمبادرات الرئاسية أهمها مبادرة "حياة كريمة" التي استهدفت مجموعة كبيرة من القرى والنجوع في 20 محافظة في مصر، وكلها مشروعات بنية تحتية حرصت القيادة المصرية على العمل عليها واستهدافها لتطوير حياة الإنسان.

أوضحت أن الدولة المصرية بسبب المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية التي تم العمل عليها خلال الفترة السابقة، تم تصنيف مصر في مؤشر التنمية المستدامة قفز للمرتبة الـ 19، وهى قفزة كبيرة جدًا تدل على استهداف المشروعات التنموية التي تسهم بشكل كبير في تنمية المواطن المصري.

أشارت إلى أن مشروعات الطاقة المتجددة من المشروعات الكبرى التي ساهم فيها البنك الآسيوي مع مصر.

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